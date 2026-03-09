UFFICIALE: il San Paolo ha esonerato Hernan Crespo

Dopo sole 4 giornate nel campionato brasiliano e 10 punti conquistati, il Sao Paolo opta per il cambio in panchina. Ne fa le spese Hernan Crespo rimasto alla guida del club in due diverse esperienze racimolando 99 gare

Francesco Lovino Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 20:19)

La stagione appena iniziata non è bastata a far cambiare idea ai dirigenti del San Paolo. Sorprendono dunque le tempistiche oltreché le motivazioni dietro la scelta, ancora tutte da accertare. Di certo c'è che Hernan Crespo non è più l'allenatore del San Paolo.

Il San Paolo annuncia l'esonero di Hernan Crespo LEIPZIG, GERMANIA - 24 GIUGNO: Hernan Crespo dell'Argentina si alza per l'inno nazionale del suo paese prima della partita degli Ottavi di Finale della Coppa del Mondo FIFA Germania 2006 tra Argentina e Messico giocata allo Zentralstadion il 24 giugno 2006 a Lipsia, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images) È dal sito ufficiale del club che la notizia viene diramata. Oltre a Crespo, salutano i suoi più stretti collaboratori: "Il São Paulo comunica l'esonero di Hernán Crespo. Il São Paulo Futebol Clube ha deciso lunedì (09) di separarsi dall'allenatore Hernán Crespo. Lasciano il club anche gli assistenti Juan Branda e Victor López, i preparatori atletici Federico Martinetti e Leandro Paz e il preparatore dei portieri Gustavo Nepote".

Crespo ha così posto fine alla sua seconda avventura da allenatore del club avviata lo scorso anno quando prese la squadra con una classifica deficitaria. 46 gare sono state totalizzate in questa seconda parentesi, con 21 successi, 7 pareggi e 18 sconfitte. Complessivamente, sono 99 le partite in cui ha guidato il Sao Paolo, considerando anche l'esperienza del 2021, quando vinse il campionato Paulista superando 2-0 il Palmeiras nella gara di ritorno.

San Paolo, la scelta fa discutere — Il San Paolo saluta Crespo nonostante sia secondo in campionato, con 10 punti raccolti sui 12 disponibili dopo sole 4 giornate. Secondo fonti interne alla redazione, il tecnico è rimasto sorpreso per la scelta intrapresa dalla società. Gli stessi tifosi avrebbero mostrato vicinanza a Hernan Crespo sui social. Oltre al primato in campionato, vengono rivendicati le semifinali raggiunte nel Paulistao e il fatto che si tratti di uno dei migliori inizi di stagione del San Paolo, quantomeno nella storia recente.

Le esultanze di alcuni dei giocatori con Crespo confermerebbero una totale sintonia nello spogliatoio. Piuttosto, se lato allenatore non è mai mancata professionalità, ci viene riferito delle difficoltà che il club avrebbe avuto nel corso degli ultimi tempi a tesserare giocatori richiesti dallo stesso Hernan Crespo. E ciò non ha comunque portato a risultati negativi o valso come alibi nei momenti peggiori.

