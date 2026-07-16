Dopo quattro stagioni con la maglia blaugrana il centravanti ha dato una svolta inaspettata alla sua carriera.
Barcellona, Szczęsny e Lewandowski simulano una rissa: una provocazione al Real Madrid in vista del Clasico?
Lewandowski si trasferisce dal Barcellona al Chicago Fire, nella MLS. Un trasferimento clamoroso che ha sorpreso molti. Perché non rimanere in Europa? Il motivo ha spiegato lo stesso attaccante.
Hello @ChicagoFire pic.twitter.com/cKdGgkjsBb— Robert Lewandowski (@lewy_official) June 29, 2026
Lewandowski e la scelta di andare ai Chicago Fire per amore del BarcellonaDalla Liga e dalla Champions League al campionato americano: non un qualcosa di molto comune e di certo un passaggio inaspettato nella carriera di uno dei più forti attaccanti degli ultimi anni. Eppure Robert Lewandowski ha deciso di lasciare i blaugrana e accasarsi ai Chicago Fire, nel campionato degli USA. Dopo quattro stagioni con la maglia blaugrana, tre campionati e una Coppa del Re aggiunti alla sua bacheca, l'anagrafe recitava 37 anni. Una carriera ormai avviata sul viale del tramonto. E che è passata attraverso grandi campionati e grandi sfide: dagli anni al Borussia Dortmund di Klopp fino ai trionfi con il Bayern Monaco (una Champions League e dieci campionati tedeschi tra i gialloneri e i bavaresi). Ebbene, per quale motivo un giocatore di questo calibro decide di lasciare il calcio europeo? Dove comunque, nonostante, l'età avrebbe potuto certamente dire la sua.
Le offerte, del resto, non mancavano. Dalla fine dei campionati nazionali si è parlato di offerte dalla Turchia, da squadre del Portogallo e anche da alcune formazioni della Serie A. I rumors, in particolare, parlavano di un forte interesse della Juventus. Alla fine, però, la sua scelta è ricaduta su una destiazione del tutto diversa: l'America, anzi gli Stati Uniti. La spiegazione l'ha fornita il polacco stesso, motivando la sua scelta in questo modo: “La mia avventura al Barça era finita e non riuscivo a immaginarmi in un altro club europeo. Il mio affetto per il Barça era troppo grande”.
Nel frattempo, però, l'arrivo di Lewandowski a Chicago ha infiammato gli animi e il tecnico della squadra, Gregg Berhalter, ritiene che il calciatore possa cambiare la storia del club: “È un professionista esemplare. Sa prendersi cura del proprio fisico e mantenere un livello ottimale. Sarà un punto di riferimento”.
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