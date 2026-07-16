Lewandowski si trasferisce dal Barcellona al Chicago Fire, nella MLS. Un trasferimento clamoroso che ha sorpreso molti. Perché non rimanere in Europa? Il motivo ha spiegato lo stesso attaccante.

Lewandowski e la scelta di andare ai Chicago Fire per amore del Barcellona

Dalla Liga e dallaal campionato americano: non un qualcosa di molto comune e di certo un passaggio inaspettato nella carriera di uno dei più forti attaccanti degli ultimi anni. Eppure Robert Lewandowski ha deciso di lasciare i blaugrana e accasarsi ai Chicago Fire, nel. Dopo quattro stagioni con la maglia blaugrana, tre campionati e unaaggiunti alla sua bacheca, l'anagrafe recitava 37 anni. Una carriera ormai avviata sul viale del tramonto. E che è passata attraverso grandi campionati e grandi sfide: dagli anni aldi Klopp fino ai trionfi con il(una Champions League e dieci campionati tedeschi tra i gialloneri e i bavaresi). Ebbene, per quale motivo un giocatore di questo calibro decide di lasciare il calcio europeo? Dove comunque, nonostante, l'età avrebbe potuto certamente dire la sua.

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Robert Lewandowski del FC Barcelona saluta i tifosi dopo essere stato sostituito durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou il 17 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Le offerte, del resto, non mancavano. Dalla fine dei campionati nazionali si è parlato di offerte dalla Turchia, da squadre del Portogallo e anche da alcune formazioni della Serie A. I rumors, in particolare, parlavano di un forte interesse della Juventus. Alla fine, però, la sua scelta è ricaduta su una destiazione del tutto diversa: l'America, anzi gli Stati Uniti. La spiegazione l'ha fornita il polacco stesso, motivando la sua scelta in questo modo: “La mia avventura al Barça era finita e non riuscivo a immaginarmi in un altro club europeo. Il mio affetto per il Barça era troppo grande”.

Nel frattempo, però, l'arrivo di Lewandowski a Chicago ha infiammato gli animi e il tecnico della squadra, Gregg Berhalter, ritiene che il calciatore possa cambiare la storia del club: “È un professionista esemplare. Sa prendersi cura del proprio fisico e mantenere un livello ottimale. Sarà un punto di riferimento”.