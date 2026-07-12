Polemiche in Germania riguardo al futuro arrivo di Jurgen Klopp sulla panchina della nazionale. Le ha sollevate l'ex presidente federale Theo Zwanziger in una intervista al giornale Frankfurter Allgemeine Zeitung. Secondo Zwanziger, infatti, l'ex tecnico del Liverpool non potrà proseguire il suo lavoro per Red Bull dopo che sarà divenuto commissario tecnico.

Jürgen Klopp is on the verge of becoming Germany's new head coach after reaching an agreement in principle with the German Football Association, according to Sky Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/DsMgnJ0CZK — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 11, 2026

L'ex presidente federale Zwanziger: “Klopp deve lasciare Red Bull se diventa ct”

L' Italia non è il solo paese in cui si parla e si discute del futuro della. In Germania , infatti, il dibattito è apertissimo e spesso sfocia in polemica. E si incentra su Jurgen, che è ormai certo di diventare ildella squadra. Forti dubbi sono sorti riguardo all'ipotesi che il tecnico mantenga anche il suo lavoro per il gruppo Red Bull: Klopp è l'head of global soccer del gruppo.

Sul tema si è espresso, a muso duro, Zwanziger che è stato presidente della Federazione: “Non riesco proprio ad immaginare una cosa simile. In quel caso accadrà presto che sarà Red Bull a schierare la formazione della nazionale”. Il problema non è economico: si tratta di conflitto di interessi tra la nazionale e il colosso economico-sportivo. “La Red Bull vuole trarre profitto dalla sua immagine. Il commissario tecnico deve lavorare per ottenere il massimo risultato”, ha aggiunto l'ex presidente. Nelle idee di Zwanziger c'è però una soluzione.

Chiara e semplice. Il futuro ct dovrà essere pagato dalla federazione tedesca e non percepire stipendio dal gruppo Red Bull. “Se Klopp diventa il nuovo tecnico della Germania dovrà essere pagato esclusivamente dalla federazione. Se per lui è così importante assumere la guida della nazionale allora deve rinunciare a tutto il resto”. “Il ct non può portare due cappelli”, conclude Zwanziger rispondendo alla battuta fatta da Lothar Matthaus che aveva detto che l'ex Borussia Dortmund avrebbe indossato il cappellino con il logo del gruppo anche sulla sua nuova panchina.