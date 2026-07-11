La Germania non ha perso nemmeno un secondo per ripristinare la sua struttura calcistica dopo il fallimento dei Mondiali 2026. I tedeschi hanno affrontato un torneo davvero deludente, soprattutto dopo la più che positiva esperienza di Euro 2024. Nella competizione continentale in casa, la squadra guidata da Julian Nagelsmann era arrivata ad un passo dal battere la Spagna di Lamine Yamal e Nico Williams. Un tocco di mano di Cucurella impunito e il solito Mikel Merino hanno buttato fuori i tedeschi, delusi per il risultato ma comunque soddisfatti del gioco espresso in campo. Quest'anno ci sono state varie problematiche. Le stagioni dei giocatori offensivi tedeschi sono state al di sotto delle aspettative: dal flop di Wirtz col Liverpool a quello di Woltemade col Newcastle, passando per la mancata riabilitazione completa di Jamal Musiala.

In seguito, hanno creato polemica le convocazioni del CT ex Bayern Monaco, che ha riportato Manuel Neuer come titolare tra i pali e ha convocato Leroy Sané, proveniente da una non esaltante stagione al Galatasaray al posto dell'elettrico Karim Adeyemi, in procinto di passare al Barcellona.

Tra Klopp e la Germania c'è solo la Red Bull

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 11 APRILE: Vista di un murale raffigurante Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, prima della partita di Premier League tra Liverpool e Fulham ad Anfield l'11 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

In campo i problemi si sono presentati con una difesa fragile e facilmente attaccabile dal lato di Kimmich e anche dalla scarsa verve offensiva e associativa dei giocatori in attacco. Il risultato è stata una sorprendente eliminazione da parte del Paraguay ai sedicesimi di finale, giunta tramite i calci di rigore, dopo un match finito 1-1. Così, la Federcalcio tedesca non ci ha pensato due volte e ha rimosso Julian Nagelsmann dall'incarico.

🚨💣 EXCLUSIVE | Jürgen Klopp and the DFB have now reached an agreement in principle.



Breakthrough after yesterday’s negotiations in New York. An agreement in principle has been reached on a contract running until the end of the 2030 World Cup. Only final details remain to be… pic.twitter.com/31tlvFrRgt — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 11, 2026

Subito dopo la debacle, sono partite le voci su Jürgen Klopp, che si stanno trasformando sempre più in realtà, come dimostra il comunicato della DFB (Federazione calcistica tedesca): "La Federazione calcistica tedesca (DFB) ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito ai colloqui con Jürgen Klopp: Ieri a New York, il presidente della DFB Bernd Neuendorf e il vicepresidente Hans-Joachim Watzke hanno avuto il loro primo colloquio approfondito con Jürgen Klopp in merito alla sua possibile nomina ad allenatore della nazionale.

Durante l'incontro, si è raggiunto un accordo sui punti chiave di un eventuale contratto. I colloqui proseguiranno la prossima settimana. Entrambe le parti sono fiduciose che le trattative – subordinatamente a un accordo con l'attuale datore di lavoro di Klopp, la Red Bull – possano concludersi con successo. L'eventuale contratto dovrà essere finalizzato in una riunione congiunta del consiglio di sorveglianza e dell'assemblea degli azionisti di DFB GmbH & Co. KG".