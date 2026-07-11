La Francia prosegue linearmente verso la sua terza finale consecutiva della Coppa del Mondo. I transalpini hanno sconfitto il Marocco per 2-0 nei quarti di finale, accedendo così alla semifinale contro la Spagna, programmata per martedì sera. Nella nazionale francese brillano i talenti offensivi di Dembélé (5 gol), Olise (2 assist) e soprattutto di Kylian Mbappé (8 gol e 3 assist). Eppure, se il carro armato di Didier Deschamps continua a inanellare una vittoria dietro l'altra, un'altrettanta buona fetta del merito va alla sua linea difensiva. Da Maignan in porta, passando per i due centrali Saliba e Upamecano, finendo con i terzini Digne e Koundé. Proprio il laterale destro difensivo continua ad essere al centro delle voci di calciomercato. Dopo i vari interessamenti dalla Premier League, col Liverpool in prima fila, nelle ultime ore sembrerebbe essere spuntata una nuova pretendente.

Il Bayern Monaco vuole Jules Koundé

GETAFE, SPAGNA - 25 APRILE: Jules Kounde del FC Barcelona vince un duello aereo sopra Dakonam Djene del Getafe CF durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 aprile 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Il Barcellona ha appena chiuso un altro arrivo in attacco. Dopo l'esosa spesa per Anthony Gordon (circa 80 milioni di euro), i catalani hanno investito una cifra relativamente bassa (22 milioni più 7 eventuali di bonus) per Karim Adeyemi, ala tedesca del Borussia Dortmund. Tuttavia, se si vuole puntare anche al colpo grosso, detto anche Julian Alvarez, liberarsi del solo contratto di Robert Lewandowski non può essere sufficiente. I blaugrana infatti hanno già messo il cartellino su Ferran Torres e probabilmente servirà anche un'altra cessione. Perciò, il nome del duttile e polivalente Jules Koundé continua a circolare nei rumors del mercato.

🚨 Bayern Munich are interested in signing Barcelona defender Jules Koundé.



The Bundesliga champions are monitoring the Frenchman as a potential addition to their defence.



Bayern need to offload players first before they can make room for a move for Koundé.



(Source: @cfbayern) pic.twitter.com/bkt50SjFaY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 11, 2026

Un centrale moderno, forte negli anticipi difensivi e altrettanto capace in costruzione. Per questo motivo, secondo il quotidiano tedesco Bild, il centrale francese sarebbe entrato nel mirino del Bayern Monaco. Tuttavia, a rendere complicata l'operazione ci sarebbero più elementi: dal contratto coi blaugrana fino al 2030, passando per il suo desiderio di rimanere a Barcellona, finendo con la scarsa liquidità economica dei bavaresi dopo aver già speso cifre importanti per Nathaniel Brown e Ismael Saibari.