La Lazio inizierà la stagione 2026/2027 con un nuovo allenatore in panchina e si tratta di Gennaro Gattuso. Negli ultimi mesi, infatti, il club biancoceleste ha salutato Maurizio Sarri, oggi all'Atalanta, e ha dato il benvenuto all'ex centrocampista. Quest'ultimo sta per allenare una squadra di Serie A per la terza volta nella sua carriera dopo Milan e Napoli. Nel corso della giornata odierna, ha avuto luogo la conferenza stampa della sua presentazione come nuovo tecnico della squadra di Roma.

Lazio, Gattuso: "Orgoglioso di essere qui. Adesso c'è da pedalare"

Gattuso ha iniziato la conferenza stampa con le seguenti: "Orgoglioso di essere qui, ci sono buone sensazioni e si deve continuare così. Sapevo delle problematiche, so tutto ed ora bisogna mettere il caschetto e pedalare. Io ed il mio staff lavoreremo, ma per altri problemi non posso fare nulla. Voglio mettere in campo una squadra che rispetti il club e la sua storia importante". Successivamente ha dichiarato: "In passato, sono stato vicino diverse volte alla Lazio. Questa è una nuova sfida per me. So dei problemi e spero di riuscire a fare le cose mie. Voglio creare un clima familiare ed avere una squadra che faccia divertire la gente".

Roma, Italia - 11 luglio 2026: Conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore della Lazio Gennaro Gattuso al Centro Sportivo di Formello. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

In seguito, l'ex ct dell'Italia ha parlato dell'addio di Mario Gila, passato al Milan: "Bisogna trovare un sostituto, ma ho chiesto anche pazienza. Voglio capire chi ho a disposizione e valorizzarlo dato che non ci sono molti soldi". Sul calciomercato, invece, ha dichiarato: "Sicuramente serve un difensore centrale. Mentre in attacco si deve valutare Ratkov, che ha avuto delle difficoltà. A centrocampo ci sono buoni giocatori ed abbiamo anche tanti terzini. In porta abbiamo Mandas e Motta". Poi ha continuato dicendo: "Adesso si deve lavorare in maniera serena".

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In seguito ha parlato delin Serie A: "Volevo un percorso diverso. All'estero si migliora perché abbini la tua cultura e mentalità a cose nuove. Il mio obiettivo era prendere un pezzo da ogni parte per migliorarmi. Poi ho ricevuto la chiamata del presidente e sono tornato". Sull'esperienza in Nazionale ha dichiarato: "Ringrazio i ragazzi che ho allenato. Quel che è successo è stato una mazzata sui denti". Poi ha parlato dei: "Vanno rispettati per la loro lealtà, hanno detto che saranno vicini alla squadra. A loro posso promettere che onorerò la maglia". Su, invece, ha detto: "Con lui ho un rapporto franco, gli dico quel che devo dire. La squadra è sua e se deve dire qualcosa può parlare con me. Dobbiamo stare insieme, siamo suoi dipendenti ma le cose si dicono con educazione. Un presidente meno parla e meglio è".