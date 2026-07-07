Ancelotti "chiama" e Orsato risponde: Biasin-Suma su Milan-Napoli, Ibra e Conte

Nuovo volto alla guida degli arbitri italiani. Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. L'ex arbitro internazionale prende il posto di Gianluca Rocchi e inizia una nuova fase della sua carriera, questa volta lontano dal campo. La nomina è arrivata dal Comitato Nazionale dell'Aia, su indicazione del nuovo Direttore Tecnico Domenico Messina. A 50 anni, dopo un solo anno alla guida degli arbitri di Serie C, Orsato compie il salto e assume la responsabilità della commissione più importante del calcio italiano. Una nuova sfida per uno dei fischietti più apprezzati a livello internazionale.

Orsato cambia ruolo: da arbitro internazionale a nuovo designatore della Serie A

Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. L'ex direttore di gara internazionale raccoglie l'eredità di Gianluca Rocchi e si prepara a guidare il movimento arbitrale italiano nella massima categoria. La decisione è stata ufficializzata dal Comitato Nazionale dell'Aia, su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina. Un cambio importante ai vertici dopo la scelta di Rocchi di autosospendersi in seguito alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Per Orsato si tratta di una nuova sfida. Dopo una lunga carriera in campo, impreziosita da numerose designazioni internazionali e dalla presenza ai massimi livelli del calcio mondiale, l'ex arbitro è pronto a mettere la propria esperienza al servizio della nuova generazione di fischietti.

MILANO, ITALIA – 28 aprile: l’arbitro Daniele Orsato reagisce con Antonio Candreva, Ivan Perišić del FC Internazionale e Miralem Pjanić durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Juventus FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 aprile 2018 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

Il suo percorso da dirigente era iniziato appena un anno fa, con la guida degli arbitri di Serie C. Ora arriva il salto nella commissione più prestigiosa. Al suo posto alla guida della Can C è stato nominato Nicola Ayroldi. Cambio anche per la Serie D: Paolo Dondarini prenderà il posto di Stefano Braschi come nuovo designatore. Il calcio italiano riparte dunque da Orsato. Una figura imponente, chiamata a garantire equilibrio e continuità in una stagione dove il tema arbitrale sarà ancora una volta sotto i riflettori.