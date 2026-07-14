L'ex talento del Newcastle ha firmato un contratto triennale da Designated Player con lo Charlotte FC: ripartirà dalla MLS
Messi, futuro ancora all'Inter Miami? L'argentino glissa: "Non so niente"
Allan Saint-Maximin ripartirà dalla MLS. L'esterno francese, reduce da una breve parentesi in Ligue 1 con il Lens, ha ufficialmente firmato un contratto triennale con lo Charlotte FC. Il club statunitense ha annunciato l'operazione con una nota ufficiale, sottolineando la firma dell'ex promessa del Newcastle da Designed Player, una particolare deroga (storicamente nota anche come "regola Beckham") che permette ad un club della MLS di firmare fino a tre giocatori al di sopra del tetto salariale (o salary cap).
Il comunicato del Charlotte FCAttraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali di comunicazione, lo Charlotte FC ha annunciato l'arrivo in squadra di Allan Saint-Maximin: "Charlotte FC ha annunciato oggi di aver ingaggiato l'attaccante francese Allan Saint-Maximin con un contratto triennale da Designated Player, valido fino alla stagione 2028-29".
Quanto al contratto da Designated Player, la squadra del North-Carolina ha precisato nella nota ufficiale: "Saint-Maximin occuperà uno slot da Designated Player e uno slot internazionale nell'attuale rosa del Club".
"Possiede tutte le qualità che stavamo cercando"In merito all'arrivo a Charlotte di Saint-Maximin, si è espresso il direttore generale Zoran Krneta: "Maxi è un talento offensivo di altissimo livello che si è sempre distinto ai massimi livelli del nostro sport, inclusa la Premier League. Siamo lieti di portare a Charlotte un giocatore della sua qualità nel pieno della sua carriera".
IT'S OFFICIAL 🤝— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 13, 2026
We have signed French forward Allan Saint-Maximin to a three-year Designated Player contract!
📰: https://t.co/4afC9KCgep pic.twitter.com/4fGQQz0AjC
Concludendo il suo commento, il dt del club statunitense ha dichiarato: "La sua creatività, velocità, abilità tecnica e talento lo rendono immediatamente uno dei giocatori più entusiasmanti della Major League Soccer. L'arrivo di un giocatore con il suo pedigree, la sua esperienza e la sua mentalità vincente rafforzerà il nostro reparto offensivo e l'intera squadra. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia a Charlotte”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA