Allan Saint-Maximin ripartirà dalla MLS. L'esterno francese, reduce da una breve parentesi in Ligue 1 con il Lens, ha ufficialmente firmato un contratto triennale con lo Charlotte FC. Il club statunitense ha annunciato l'operazione con una nota ufficiale, sottolineando la firma dell'ex promessa del Newcastle da Designed Player, una particolare deroga (storicamente nota anche come "regola Beckham") che permette ad un club della MLS di firmare fino a tre giocatori al di sopra del tetto salariale (o salary cap).

Il comunicato del Charlotte FC

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Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali di comunicazione, loha annunciato l'arrivo in squadra di"Charlotte FC ha annunciato oggi di aver ingaggiato l'attaccante francese Allan Saint-Maximin con un contratto triennale da Designated Player, valido

ISTANBUL, TURCHIA - 15 SETTEMBRE: Allan Saint-Maximin del Fenerbahce osserva la partita di Supercoppa turca tra Kasimpasa e Fenerbahce allo stadio Kasimpasa il 15 settembre 2024 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Quanto al contratto da Designated Player, la squadra del North-Carolina ha precisato nella nota ufficiale: "Saint-Maximin occuperà uno slot da Designated Player e uno slot internazionale nell'attuale rosa del Club".

"Possiede tutte le qualità che stavamo cercando"

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IT'S OFFICIAL 🤝



We have signed French forward Allan Saint-Maximin to a three-year Designated Player contract!



📰: https://t.co/4afC9KCgep pic.twitter.com/4fGQQz0AjC — Charlotte FC (@CharlotteFC) July 13, 2026

In merito all'arrivo a Charlotte di, si è espresso il direttore generale: "Maxi è un talento offensivo di altissimo livello che si è sempre distinto aidel nostro sport, inclusa la Premier League . Siamo lieti di portare a Charlotte un giocatore della sua qualità nel pieno della sua carriera

Concludendo il suo commento, il dt del club statunitense ha dichiarato: "La sua creatività, velocità, abilità tecnica e talento lo rendono immediatamente uno dei giocatori più entusiasmanti della Major League Soccer. L'arrivo di un giocatore con il suo pedigree, la sua esperienza e la sua mentalità vincente rafforzerà il nostro reparto offensivo e l'intera squadra. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia a Charlotte”.