La Roma a caccia del colpo Alejandro Garnacho. Durante il primo giorno di ritiro, Gian Piero Gasperini aveva promesso delle "accelerazioni importanti sul mercato" e, appena 24 ore dopo, il club giallorosso sembrerebbe insistere per portare nella capitale l'esterno argentino del Chelsea, Alejandro Garnacho.

Obiettivo esterno

Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Roma sarebbe a lavoro per portare a Trigoria uno, se non addirittura, due esterni. Sfumato Mason Greenwood (andato al Fenerbahce), operazione fin troppo onerosa visti i 40 milioni di euro (più due di bonus e bonus alla firma) per il trasferimento e i 10 milioni netti di stipendio (a stagione) offerti dal club turco all'ex Manchester United, i giallorossi avrebbero spostato la loro attenzione su altri nomi.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 APRILE: Alejandro Garnacho del Chelsea reagisce durante la partita di Premier League tra Chelsea e Manchester City allo Stamford Bridge il 12 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Tra i sogni e i desideri della dirigenza capitolina figurano due nomi: Crysencio Summerville e Diego Moreira. Per quanto riguarda l'esterno del West Ham, il suo agente (già a Roma poiché procuratore del nuovo acquisto della Lazio, Danilo Doekhi) nelle prossime ore dovrebbe incontrare i giallorossi, tuttavia, come anche specificato dal noto giornalista sopracitato, Summerville-Roma sarebbe un'operazione molto costosa, con gli Hammers che valutano l'esterno ex Leeds ben 50 milioni di sterline.

Quanto a Diego Moreira, anche qui la situazione tratta i rapporti tra l'agente Jorge Mendes e la dirigenza giallorossa. Il club della capitale avrebbe già offerto ben 35 milioni di euro allo Strasburgo per l'esterno belga con cittadinanza portoghese, tuttavia, la dirigenza della squadra francese ne chiederebbe molti di più. Operazione, dunque, ancora viva ma decisamente onerosa.

Garnacho apre al trasferimento alla Roma

Su una rotta decisamente diversa, viaggia il possibile affare Alejandro Garnacho. Secondo Fabrizio Romano, infatti, l'esterno ex Man United, in uscita dal Chelsea dopo un'esperienza tutt'altro che positiva nella capitale inglese, avrebbe aperto al trasferimento alla Roma.

🚨🟡🔴 Alejandro Garnacho opened doors to AS Roma move last week as club to club talks continue with intermediaries involved.



Roma insist on loan deal with mandatory buy clause, deal on; Chelsea want permanent/guaranteed buy clause.



🎥🇮🇹 https://t.co/qti2GD1YE9 pic.twitter.com/VJwhQaSiYD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Basandoci sulle parole del noto esperto di mercato, la dirigenza giallorossa sarebbe costantemente in contatto con gli agenti del giocatore e, nel frattempo, tratterebbe con il Chelsea per trovare un accordo sul cartellino. I Blues chiederebbero ben 50 milioni di euro, ma la Roma ovviamente starebbe cercando di abbassare le pretese. Infine, quanto alla formula, ci sarebbe ancora una certa distanza tra le due parti: il club londinese vorrebbe cedere il giocatore con un trasferimento a titolo definitivo, mentre, la Roma vorrebbe strappare un prestito con obbligo di riscatto.

Nonostante le varie questioni, però, il club capitolino è a lavoro nella speranza di portare a Roma un colpo che possa generare entusiasmo e, soprattutto, rinforzare la rosa in attesa del ritorno in Champions League.