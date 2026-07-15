Mason Greenwood vola in Turchia. Dopo l'esperienza al Marsiglia, numericamente positiva (26 gol e 11 assist nell'ultima stagione all'OM) ma condizionata da un clima tutt'altro che positivo negli spogliatoi, l'attaccante inglese inizierà un nuovo capitolo della sua carriera a Istanbul. Nelle ultime ore, infatti, il Fenerbahce ha ufficializzato l'arrivo di Greenwood nel club gialloblu.

Il comunicato del Fenerbahce

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul loro sito-web e un post sui propri canali di comunicazione, ilha annunciato ufficialmente l'arrivo didal Marsiglia: "Il nostro club (Fenerbahce, ndr) ha raggiunto un accordo sia con la società che con il giocatore, Mason Greenwood, per il suo trasferimento. Il ventiquattrenne ha firmato un contratto quadriennale".

MADRID, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Franco Mastantuono del Real Madrid viene contrastato da Mason Greenwood dell'Olympique de Marseille durante la partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e Olympique de Marseille allo stadio Santiago Bernabeu il 16 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

In una nota successiva, la squadra di Istanbul ha voluto elogiare le qualità e la carriera dell'ex attaccante dello United scrivendo: "Mason Greenwood, nato il 1° ottobre 2001 a Brandford, in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Manchester United. Il giocatore, alto 1,81 cm, promosso in prima squadra nel club inglese nel 2018, ha giocato per 3 stagioni, segnando 35 gol e fornendo 12 assist in 129 partite con i Red Devils. [...] Greenwood, che si è trasferito al Marsiglia, squadra della Ligue 1 francese, nell'agosto del 2024, ha trascorso due stagioni con la squadra biancoblù. Nella sua prima stagione, Mason Greenwood ha segnato 22 gol e fornito 5 assist in 36 partite, mentre nella sua seconda stagione ha contribuito direttamente a 37 gol con 26 gol e 11 assist in 45 partite. [...] Mason Greenwood è abile nell'uso di entrambi i piedi ed è famoso per la sua velocità, la sua abilità nel dribbling, i suoi assist e la sua capacità di finalizzazione".

Le cifre del trasferimento

All'interno del comunicato ufficiale, il Fenerbahce ha, inoltre, reso note le cifre riguardanti l'operazione Greenwood: "La somma totale di 39.000.000 di euro per il trasferimento all'Olympique de Marseille sarà versata in tre rate uguali nell'arco di tre anni".

Concludendo, il club turco ha precisato il contributo di solidarietà dando ufficialmente il benvenuto al giocatore: "Inoltre, il contributo di solidarietà previsto dalla normativa FIFA sarà a carico del nostro club. Diamo il benvenuto a Mason Greenwood nella nostra famiglia e gli auguriamo tante vittorie e campionati con il Fenerbahce".