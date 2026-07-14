Mentre il Mondiale si avvia verso la sua naturale conclusione, ricomincia la stagione dei club con i primi giorni di ritiro. Gli allenatori lavorano così sul materiale a disposizione, in attesa che i giocatori impegnati nella competizione intercontinentale tornino dalle vacanze. Il Manchester United vuole guadagnare più tempo possibile sulle avversarie, considerando che durante la prossima annata dovrà disputare anche la Champions League.

Perciò, la dirigenza dei Red Devils ha mosso immediatamente le proprie finanze per garantire a Michael Carrick una base da cui ripartire per il 2026-27. L'addio di Casemiro a parametro zero ha inciso nelle prime mosse di mercato del Manchester United. Infatti, i primi due colpi fatti dai dirigenti sono stati proprio nel reparto del centrocampo.

Tielemans è un nuovo giocatore del Manchester United

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Youri Tielemans dell'Aston Villa osserva il gioco durante la finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park, il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Casemiro aveva disputato un'ottima seconda parte di stagione con l'allenatore inglese, arrivando a toccare i 9 gol stagionali. Tuttavia, la volontà di abbandonare il calcio europeo ha prevalso e il brasiliano si è accasato all'Inter Miami. Così, la dirigenza dello United aveva chiuso immediatamente Ederson dall'Atalanta per circa 45 milioni di euro. Tuttavia, alcuni dubbi legati al giocatore hanno fatto saltare il banco della trattativa e il calciatore è rimasto a Bergamo. Al suo posto sono giunti ben 2 giocatori, di cui uno disponibile fin da subito. Andrey Santos, preso dal Chelsea, parteciperà immediatamente al ritiro dei Red Devils. Youri Tielemans invece, si aggregherà ai nuovi compagni quando tornerà dalle vacanze, allungate dal Mondiale. L'ex capitano del Villa è stato acquistato grazie ad un clausola da 41 milioni presente nel suo contratto.

He's here.



Welcome to the United family, Youri 🔏❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Lo United ha ufficializzato oggi l'arrivo del belga tramite un comunicato: "Il Manchester United è lieto di confermare che Youri Tielemans è entrato a far parte del club, in attesa della formalizzazione del trasferimento. Il centrocampista ha firmato un contratto fino a giugno 2031. Tielemans, che vanta 90 presenze con la nazionale belga, è appena rientrato dai Mondiali FIFA dove ha guidato la sua nazionale fino ai quarti di finale della competizione. Nella scorsa stagione ha collezionato sette assist per l'Aston Villa e ha contribuito alla vittoria della UEFA Europa League, segnando il gol del vantaggio nella finale contro l'SC Freiburg. Tra attaccanti e centrocampisti, Tielemans è stato il giocatore che ha superato più linee difensive ogni 100 passaggi in Premier League, oltre ad aver effettuato il secondo maggior numero di passaggi decisivi sotto pressione".