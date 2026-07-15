L'entusiasmo dei tifosi da una parte, l'espressione glaciale del protagonista dall'altra. È questo il contrasto che ha trasformato in poche ore in un fenomeno virale il video dell'arrivo di Leandro Trossard a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con il Besiktas.

Trossard diventa un caso turco, ci penserà Italiano a fargli ritrovare il sorriso

L'esterno offensivo belga, reduce dall'esperienza con l'Arsenal,accorsi in aeroporto per dargli il benvenuto. Cori, applausi, sciarpe al cielo e smartphone puntati sull'ex giocatore dei Gunners hanno creato un'atmosfera da grande colpo di mercato.

A catturare l'attenzione dei social, però, non è stata tanto la calorosa accoglienza dei tifosi quanto la reazione dello stesso Trossard. Nel video diventato virale, il calciatore appare infatti estremamente serio, quasi impassibile, mentre attraversa la folla e si dirige verso l'uscita dello scalo. Un atteggiamento che ha immediatamente scatenato commenti ironici e meme sui social network.

C'è chi ha scherzato sul fatto che il belga sembrasse più preoccupato che emozionato, chi ha paragonato la sua espressione a quella di un passeggero reduce da un lungo volo e chi, invece, ha interpretato la scena come un semplice segno di concentrazione e riservatezza.

Leandro Trossard, Beşiktaş taraftarına ilk üçlüyü çektirdi ve ikonik gol sevincini yaptı. pic.twitter.com/APtdThUhPe — BPT (@bpthaber) July 14, 2026

Al di là delle battute, l'arrivo di Trossard rappresenta un segnale importante per le ambizioni del Besiktas. Il club turco si assicura infatti un calciatore di esperienza internazionale, protagonista negli ultimi anni tra Premier League e competizioni europee. Le sue qualità tecniche, la capacità di giocare in più ruoli del reparto offensivo e l'abitudine a confrontarsi ai massimi livelli lo rendono uno degli acquisti più rilevanti dell'estate bianconera.

Trossard sarà ora a disposizione di Vincenzo Italiano, chiamato a guidare il nuovo corso del Besiktas. L'allenatore italiano punta sull'ex Arsenal per aumentare qualità e imprevedibilità negli ultimi trenta metri, affidandogli un ruolo centrale nel progetto tecnico della squadra. Se il primo impatto con Istanbul è già diventato un caso social, i tifosi del Besiktas sperano che presto a parlare siano soprattutto le prestazioni in campo. E, magari, qualche sorriso in più.