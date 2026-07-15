Robert Lewandowski ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a chiudere la sua esperienza nel calcio europeo, confessando di non aver mai preso in considerazione l'idea di vestire un'altra maglia nel Vecchio Continente dopo il Barcellona.

Lewandowski e i retroscena sull'addio al Barcellona

L'attaccante polacco, tra i bomber più prolifici della sua generazione, ha parlato con grande sincerità del rapporto costruito con il club catalano e del momento in cui ha capito che era arrivato il momento di voltare pagina: "Il mio tempo al Barcellona era finito e non riuscivo a immaginarmi in un altro club europeo", ha dichiarato Lewandowski, parole che confermano il forte legame instaurato con la società blaugrana e con i suoi tifosi.

L'ex centravanti di Borussia Dortmund e Bayern Monaco ha poi sottolineato come il suo affetto nei confronti del Barça abbia avuto un peso decisivo nella scelta di lasciare l'Europa anziché continuare la carriera in un'altra squadra del continente: "Il mio affetto per il Barcellona era troppo grande", ha aggiunto il polacco.

Una presa di posizione che non passa inosservata, considerando il prestigio delle squadre che negli ultimi anni avevano manifestato interesse per lui. Nonostante le possibili opportunità ancora presenti ai massimi livelli del calcio europeo, Lewandowski ha preferito chiudere un capitolo importante della propria carriera senza indossare altre maglie dopo quella blaugrana.

💙❤️👋🏼 Robert Lewandowski: “My time at Barça was over and I couldn’t imagine myself in another European club”.



“My affection to Barça was too big”. pic.twitter.com/IMyS1VRRAd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

Arrivato al Barcellona nell'estate del 2022 dopo una lunga e vincente esperienza al Bayern Monaco. Il centravanti ha contribuito ai successi del club catalano confermandosi uno degli attaccanti più affidabili del panorama internazionale. Gol, leadership ed esperienza lo hanno reso rapidamente uno dei punti di riferimento dello spogliatoio.

Le sue parole rappresentano dunque una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti del Barça. Un messaggio che i tifosi catalani accoglieranno con soddisfazione e che rafforza ulteriormente il legame tra il club e uno dei calciatori più importanti passati da Barcellona negli ultimi anni. Per Lewandowski, il Barcellona non è stato soltanto un'altra tappa della carriera, ma l'ultima grande avventura europea prima di scegliere una nuova sfida lontano dai principali campionati del continente.