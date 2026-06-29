Robert Lewandowski ha appena lasciato il Barcellona per approdare al Chicago Fire. I blaugrana adesso cercano un attaccante importante che possa guidare il reparto offensivo nella stagione 2026-2027. L'allenatore Hansi Flick e il direttore sportivo Deco mantengono contatti costanti per individuare il sostituto ideale da affidare al centro dell'attacco. Il Barcellona avrebbe già in casa Ferran Torres, ma la società non considera lo spagnolo il punto di riferimento definitivo per ricoprire quel ruolo. Per questo motivo, i vertici del club catalano setacciano il mercato internazionale alla ricerca di un vero e proprio bomber di razza capace di garantire un cospicuo bottino di reti.

Il sogno Alvarez e l'opzione inglese

Il sogno proibito delcontinua a rispondere al nome di, che occupa da tempo il primo posto nella lista dei desideri blaugrana. Sul talento argentino assistiamo a una vera e propria telenovela di mercato, poiché la dirigenza dei Colchoneros non manifesta alcuna intenzione di cederlo ei catalani sui. Questa rigida posizione costringe ila prendere in seria considerazione alcune piste alternative. Secondo quanto riporta il, una di queste opzioni porta dritta a. L'attaccante inglese, assoluto protagonista delle ultime tre stagioni con la maglia del, vive una situazione di forte, e alcuni intoppi legati al prolungamento delpotrebbero cambiare improvvisamente gli scenari futuri, cancellando una permanenza inche prima appariva scontata.

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia il primo gol della sua squadra durante la finale della Coppa di Germania (DFB-Pokal) 2026 tra Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Olympiastadion, il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

I dettagli della rottura e i primi contatti

🚨 BREAKING: Barcelona are exploring a move to sign HARRY KANE. Contacts have been made with his camp.



Kane is happy at Bayern, but both parties have AGREED to resume contacts after the World Cup.



— @CraigHope_DM pic.twitter.com/o1e5i8NDdN — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 29, 2026