Il Barcellona punta Harry Kane per sostituire Lewandowski. Sfruttando lo stallo sul rinnovo con il Bayern Monaco, Deco ha già contattato gli agenti dell'inglese
Bayern, la nostalgia inglese di Harry Kane: e la battuta sul "pezzotto"...
Robert Lewandowski ha appena lasciato il Barcellona per approdare al Chicago Fire. I blaugrana adesso cercano un attaccante importante che possa guidare il reparto offensivo nella stagione 2026-2027. L'allenatore Hansi Flick e il direttore sportivo Deco mantengono contatti costanti per individuare il sostituto ideale da affidare al centro dell'attacco. Il Barcellona avrebbe già in casa Ferran Torres, ma la società non considera lo spagnolo il punto di riferimento definitivo per ricoprire quel ruolo. Per questo motivo, i vertici del club catalano setacciano il mercato internazionale alla ricerca di un vero e proprio bomber di razza capace di garantire un cospicuo bottino di reti.
Il sogno Alvarez e l'opzione ingleseIl sogno proibito del Barcellona continua a rispondere al nome di Julian Alvarez, che occupa da tempo il primo posto nella lista dei desideri blaugrana. Sul talento argentino assistiamo a una vera e propria telenovela di mercato, poiché la dirigenza dei Colchoneros non manifesta alcuna intenzione di cederlo e sbeffeggia i catalani sui social network. Questa rigida posizione costringe il Barça a prendere in seria considerazione alcune piste alternative. Secondo quanto riporta il Daily Mail, una di queste opzioni porta dritta a Harry Kane. L'attaccante inglese, assoluto protagonista delle ultime tre stagioni con la maglia del Bayern Monaco, vive una situazione di forte stallo, e alcuni intoppi legati al prolungamento del contratto potrebbero cambiare improvvisamente gli scenari futuri, cancellando una permanenza in Baviera che prima appariva scontata.
I dettagli della rottura e i primi contattiI nodi legati al rinnovo contrattuale tra l'inglese e il club tedesco accendono l'interesse delle grandi ditte europee. L'attuale accordo tra Kane e il Bayern scade nel 2027; il centravanti chiede un prolungamento fino al 2030, mentre la società bavarese offre soltanto altri due anni di contratto. Il Barcellona segue la vicenda con enorme attenzione, sebbene l'operazione presenti una complessità economica spaventosa. Il Bayern Monaco acquistò infatti il cartellino del bomber per circa 100 milioni di euro nel 2023, e il giocatore percepisce tuttora uno stipendio monstre da circa 25 milioni di euro a stagione. Nonostante queste cifre astronomiche, i catalani hanno già manifestato il proprio concreto interesse agli agenti del giocatore. La dirigenza concede al capitano della nazionale inglese il tempo necessario per decidere il proprio futuro, rimandando ogni discorso definitivo a subito dopo la conclusione del Mondiale 2026.
🚨 BREAKING: Barcelona are exploring a move to sign HARRY KANE. Contacts have been made with his camp.— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 29, 2026
Kane is happy at Bayern, but both parties have AGREED to resume contacts after the World Cup.
— @CraigHope_DM pic.twitter.com/o1e5i8NDdN
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