Michael Olise è sempre più al centro del calciomercato. L'esterno del Bayern Monaco, attualmente impegnato nel Mondiale con la Francia, è da tempo finito nel mirino del Real Madrid. Il club spagnolo stravede per l'ex Crystal Palace tanto da essere disposto a fare follie pur di averlo, ma i bavaresi hanno sempre negato ogni trattativa affermando più volte la volontà di rinnovare il contratto del francese. Ebbene, quel momento potrebbe arrivare dopo il suo rientro dal Nord America.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Bayern Monaco, si punta al rinnovo di Olise: segnali positivi dal suo entourage

Mercoledì è emerso che i Giganti avrebbero proposto di

raddoppiare il suo stipendio (guadagnerebbe circa 25 milioni di euro a stagione) per convincerlo a rinnovare il contratto fino al 2031.

🌎🏆 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯𝑫𝑨𝒀 𝟑 – Here’s how our boys will close out the #FIFAWorldCup group stage. 🔥 pic.twitter.com/lbQ1SZipk5 — FC Bayern (@FCBayernEN) June 24, 2026

Ilnon vuole assolutamente fare a meno di Michael Olise . Il francese è un elemento indispensabile per Vincent, motivo per cui il club bavarese ha sempre rispedito qualsiasi offerte al mittente, soprattutto quelle del, che era pronto a sborsare anche 150 milioni di euro per l'esterno francese. Tutto inutile.

Nella stagione precedente, il nativo di Londra è stato uno degli uomini più incisivi della squadra di Kompany avendo realizzato 21 reti in 51 presenze, statistica che fa del 25 enne il terzo miglior marcatore della dominante annata dei bavaresi dopo Luis Diaz (26 gol) e l'irraggiungibile Harry Kane (61 reti).

Michael Olise esulta per la rete durante il match tra PSG e Bayern Monaco (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Come riporta il quotidiano Bild, dopo un primo rifiuto da parte dell'ex Crystal Palace, lo stesso giocatore avrebbe aperto i contatti per avviare le trattative, ma al momento qualsiasi incontro è fissato dopo il Mondiale. Olise, come ricordiamo, sarà in campo venerdì sera contro la Norvegia nella sfida che determinerà chi tra i Vichinghi e la Francia, già qualificate entrambe ai sedicesimi di finale, passerà il turno da capolista.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365