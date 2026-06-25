Michael Olise si sta confermando come una delle stelle più brillanti e decisive della nazionale francese. La compagine transalpina ha collezionato fin qui due importanti vittorie nelle prime due partite disputate. Uno dei principali artefici di questa entusiasmante striscia positiva è proprio l'attaccante del Bayern Monaco, che ha già messo a referto tre assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e gli hanno fatto guadagnare una folta schiera di sostenitori ben oltre i confini della Francia. Sorprendentemente, infatti, il talento francese ha conquistato il cuore di moltissimi appassionati anche in Danimarca.

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Olise... ma è un ristorante di Copenaghen

Al centro di questo inaspettato entusiasmo danese c'è una curiosa e fortunata coincidenza che vede come protagonista un locale situato proprio a Copenaghen, la capitale del paese scandinavo. Un ristorante, infatti, porta esattamente lo stesso nome del talentuoso calciatore: "".

Inaugurato lo scorso anno, il bistrot si caratterizza fin dalla sua apertura per un'offerta gastronomica che trae profonda ispirazione dalla ricercata tradizione della cucina francese. Resisi conto dell'incredibile omonimia con il campione della nazionale transalpina, i gestori del locale hanno deciso di cogliere la palla al balzo, trasformando questa casualità in una geniale trovata pubblicitaria per poter cavalcare l'onda dell'enorme successo sportivo dell'attaccante. Questa iniziativa ha coinvolto attivamente tutto il personale, che per l'occasione ha iniziato a servire ai tavoli indossando le maglie ufficiali della nazionale francese, rigorosamente personalizzate con il nome di Olise e con il numero 11 stampato sulla schiena.

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Il ristorante danese ha fatto sapere che trasmetterà la terza sfida del girone, che vedrà laopposta alla Norvegia . La proiezione della partita avverrà con una modalità piuttosto particolare, ovvero "senza audio". In questo modo, i clienti avranno la possibilità di gustare il proprio pasto in assoluta tranquillità, pur potendo tifare e supportare la nazionale francese in televisione.

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