La Norvegia ha vinto contro Iraq e Senegal, ora se la vedrà con la Francia.
Norvegia vittoria in campo e sugli spalti: i tifosi spingono i remi delle navi vichinghe
La Norvegia vince 3-2 sul Senegal, grazie ad una doppietta di uno scatenato Haaland che arriva a quatto reti segnate finora. I norvegesi sono già qualificati ai sedicesimi di finale, si godono il loro bomber e si giocheranno il primo posto nel girone contro la Francia.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
La Norvegia vince e Haaland ne fa dueMessi si prende il primo posto nella classifica dei capocannonieri del Mondiale, Mbappè segna ed eguaglia il record di Klose nella competizione. All'appuntamento mancava solo lui e non si è fatto attendere: Haaland segna due gol e guida la sua Norvegia alla vittoria contro un bel Senegal. Il match termina tre a due con anche le firme di Pedersen e la doppietta di Sarr. Il messaggio è chiaro: ci sono anche io. Il centravanti del Manchester City ha segnato, finora, quattro gol: due contro l'Iraq e due ieri. Ed è al secondo posto nella classifica dei marcatori della competizione. Adesso la Norvegia è certa di andare ai sedicesimi di finale e si gioca la prima posizione nel suo girone. L'avversario? La Francia di Mbappè.
Two World Cup games.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026
Four World Cup goals.
First World Cup ever.
Norway’s best goalscorer.
Erling Haaland. 🤖🇳🇴 pic.twitter.com/6xev5y5KvU
Haaland: "La Francia probabilmente vincerà contro di noi e il torneo"Terminato l'incontro Haaland ha parlato proprio della prossima sfida con la squadra di Deschamps ai microfoni di Fox Sports. Ha chiaramente ammesso di non avere molte speranze per il match: "Onestamente, non me ne frega niente di questa partita adesso. Siamo qualificati, siamo riusciti a passare. Il che è incredibile e quindi di questa gara non mi interessa più di così. Probabilmente vinceranno contro di noi, probabilmente vinceranno tutto il torneo".
Il giocatore del City, invece, è molto felice di far parte della squadra che rappresenta la sua nazione: "Faccio parte di qualcosa di speciale, la Norvegia è qualcosa di speciale. Sono estremamente orgoglioso di essere norvegese. Lasciamo perdere l'idea di vincere la Coppa del Mondo. Siamo semplicemente realistici e felici".
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA