La Norvegia vince 3-2 sul Senegal, grazie ad una doppietta di uno scatenato Haaland che arriva a quatto reti segnate finora. I norvegesi sono già qualificati ai sedicesimi di finale, si godono il loro bomber e si giocheranno il primo posto nel girone contro la Francia.

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La Norvegia vince e Haaland ne fa due

Two World Cup games.



Four World Cup goals.



First World Cup ever.



Norway’s best goalscorer.



Erling Haaland. 🤖🇳🇴 pic.twitter.com/6xev5y5KvU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

Haaland: "La Francia probabilmente vincerà contro di noi e il torneo"

si prende il primo posto nella classifica dei capocannonieri del Mondiale,segna ed eguaglia il record dinella competizione. All'appuntamento mancava solo lui e non si è fatto attendere:segna due gol e guida la sua Norvegia alla vittoria contro un bel Senegal. Il match termina tre a due con anche le firme di. Il messaggio è chiaro: ci sono anche io. Il centravanti del Manchester City ha segnato, finora, quattro gol: due contro l'Iraq e due ieri. Ed è al secondo posto nella classifica dei marcatori della competizione. Adesso la Norvegia è certa di andare ai sedicesimi di finale e si gioca la prima posizione nel suo girone. L'avversario? La Francia di Mbappè.Terminato l'incontro Haaland ha parlato proprio della prossima sfida con la squadra diai microfoni di Fox Sports. Ha chiaramente ammesso di non avere molte speranze per il match: "Onestamente, non me ne frega niente di questa partita adesso. Siamo qualificati, siamo riusciti a passare. Il che è incredibile e quindi di questa gara non mi interessa più di così. Probabilmente vinceranno contro di noi,".

Il giocatore del City, invece, è molto felice di far parte della squadra che rappresenta la sua nazione: "Faccio parte di qualcosa di speciale, la Norvegia è qualcosa di speciale. Sono estremamente orgoglioso di essere norvegese. Lasciamo perdere l'idea di vincere la Coppa del Mondo. Siamo semplicemente realistici e felici".

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