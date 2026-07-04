Il Belgio sta giocando un Mondiale al di sotto delle aspettative. Terminato il tempo della Golden Era composta da Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, il ricambio generazionale non è stato propriamente all'altezza. 3 dei giocatori appena citati sono ancora presenti nella rosa dei Diavoli Rossi e sono pure titolari e decisivi. Lukaku ha ribaltato il risultato già apparentemente segnato contro il Senegal e De Bruyne ha segnato nel 5-1 alla Nuova Zelanda. Tuttavia, sono emersi molti giocatori interessanti nel nuovo ciclo della nazionale. Da Doku a Diego Moreria, passando per l'italiano Charles De Ketelaere. Leandro Trossard non è di primo pelo (31 anni), eppure sta giocando il suo primo torneo da protagonista con la propria nazionale. Schierato da Rudi Garcia sull'ala destra, il giocatore dell'Arsenal sta emergendo come il migliore dei suoi e nel frattempo ha pure cambiato club.

Accordo trovato per Trossard al Besiktas

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Leandro Trossard dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskás Aréna, il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Leandro Trossard è esploso relativamente tardi nel calcio. Il momento della sua maturazione calcistica coincide con il 2021-22 quando giocava per il Brighton. L'anno successiva ha iniziato la prima parte di stagione col botto ma un rapporto pessimo con De Zerbi lo ha costretto a cambiare squadra nel calciomercato di gennaio. Così, il genietto belga passa all'Arsenal di Mikel Arteta. Con il tecnico basco, Trossard gioca una seconda metà della stagione 2022-2023 insufficiente ma dall'annata successiva entra a fare parte stabilmente delle rotazioni dei Gunners. Con lui, l'Arsenal alza il livello offensivo e dopo i titoli sfiorati, ecco che nella stagione passata sono arrivate la conquista della Premier League e la finale di Champions League.

🚨⚪️⚫️ Besiktas prepare mission in the US to negotiate personal terms with Leandro Trossard. ✈️



Besiktas have already reached club to club agreement with Arsenal for Trossard.



Fee will be €18m plus €2m add-ons, as @gunnerblog.



Trossard to make final decision after World Cup. pic.twitter.com/HxZuMrhJ43 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Eppure, in maniera abbastanza sorprendente, dopo l'assist a Kai Havertz nell'ultimo atto europeo e dopo le sue grandi prestazioni nel Mondiale (2 reti e 1 assist), il belga sembrerebbe aver trovato una nuova squadra: il Besiktas di Vincenzo Italiano. L'Arsenal ha trovato un accordo col club turco per la cifra di 18 milioni più 2 di bonus, come riporta l'account di X gunnerblog (fonte dell'Arsenal per The Athletic). In scadenza nel 2027, il trasferimento verrà deciso solo dopo il Mondiale, col giocatore che vuole prendersi tutto il tempo per decidere se accettare o meno l'offerta.