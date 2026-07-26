Il futuro di Bradley Barcola sembra sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da L'Équipe, l'esterno offensivo francese avrebbe infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club parigino, aprendo di fatto la porta a una possibile cessione già nella prossima sessione di mercato.

L'attuale accordo tra Barcola e il PSG scade nel 2028, ma la società francese si trova ora davanti a un bivio: questa estate rappresenta una delle ultime occasioni per monetizzare al massimo dalla partenza del giocatore, evitando di arrivare alla fase finale del contratto con un potere contrattuale ridotto.

Barcola non è convinto del suo ruolo nel PSG

La decisione del classe 2002, però, non sarebbe legata principalmente a motivazioni economiche. Secondo

, il PSG aveva già messo sul tavolo una proposta di rinnovo con un

, segnale della volontà del club di blindare uno dei talenti più importanti della rosa.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 04: Bradley Barcola of PSG runs with the ball under pressure from Konrad Laimer of Bayern Munich during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Parc des Princes on November 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Il problema sarebbe invece di natura sportiva. Barcola non si sentirebbe più centrale nel progetto tecnico di Luis Enrique e non sarebbe soddisfatto del ruolo di "dodicesimo uomo" ricoperto nell'ultima stagione.

L'esterno francese vorrebbe maggiore continuità e soprattutto la certezza di essere una delle prime scelte offensive della squadra. Una situazione che lo avrebbe spinto a valutare nuove opportunità lontano dal Parco dei Principi.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 8: Bradley Barcola #29 of Paris Saint-Germain controls the ball during the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain and Olympique de Marseille at Parc des Princes on February 8, 2026 in Paris, France. (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images for Qatar Airways)

Liverpool in pole per sostituire Salah

Il mancato rinnovo ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei principali club europei. Tra le società interessate ci sono

, tutte pronte a inserirsi nella corsa per uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama internazionale.

La squadra che sembra avere la posizione migliore è però il Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un nuovo protagonista offensivo dopo la partenza di Mohamed Salah e vedono in Barcola un profilo ideale per raccogliere l'eredità dell'egiziano.

Il francese possiede infatti caratteristiche molto apprezzate dal calcio inglese: velocità, capacità nell'uno contro uno, qualità tecnica e grande attitudine nell'attaccare gli spazi. Un giocatore ancora giovane ma già abituato ai grandi palcoscenici, dopo aver disputato partite importanti con il PSG anche in Champions League.

PARIS, FRANCE - MARCH 16: Bradley Barcola #29 of Paris Saint-Germain shoots the ball against Quentin Merlin #3 of Olympique de Marseille during the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain and Olympique de Marseille at Parc des Princes on March 16, 2025 in Paris, France. (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images for Qatar Airways)

Il PSG valuta la cessione

Nonostante il contratto valido fino al 2028, il PSG potrebbe quindi decidere di aprire alla cessione durante questa estate. La società francese non vorrebbe perdere il controllo della situazione e rischiare di vedere diminuire il valore del cartellino nei prossimi anni.

Barcola è arrivato a Parigi nell'estate 2023 dal Lione e in poco tempo è diventato uno dei talenti più interessanti della squadra. La sua crescita è stata evidente, ma la concorrenza interna e le scelte tattiche di Luis Enrique hanno modificato il suo spazio all'interno della rosa.

Adesso il futuro è tutto da scrivere: il PSG dovrà trovare il miglior acquirente possibile, mentre Barcola sembra pronto a intraprendere una nuova sfida. La Premier League osserva con grande interesse e il Liverpool, più degli altri, sembra intenzionato a fare sul serio.