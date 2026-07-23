Yan Diomandé ha l'accordo con il PSG, ma il Lipsia frena l'affare chiedendo 120 milioni e il prestito. L'agente valuta le big della Premier League
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Il calciomercato internazionale ruota attorno al futuro incerto e milionario di Yan Diomandé. L'esplosivo esterno offensivo ivoriano ha disputato un Mondiale da assoluto protagonista con la maglia della propria Nazionale e ha aumentato vertiginosamente le proprie quotazioni sul mercato globale. Il PSG ha puntato il mirino sul talento africano e ha già strappato un solido accordo di massima con il giocatore fin dalla fine del mese di giugno, anticipando la spietata concorrenza. La ricchissima dirigenza parigina, però, non ha ancora presentato un'offerta ufficiale e concreta sulla scrivania del Lipsia per chiudere l'affare in tempi brevi. La dirigenza tedesca accetta l'idea di vendere la propria stella, ma spara altissimo per liberare il prezioso cartellino. Il club pretende infatti circa 120 milioni di euro e inserisce la clausola di un prestito secco per trattenere il ragazzo anche durante l'intera stagione 2026-2027. Questa incredibile e inaspettata richiesta economica frena bruscamente l'intera operazione franco-tedesca.
Numeri da capogiro e una valutazione alle stelleLe esorbitanti pretese del Lipsia trovano ampia giustificazione nei numeri straordinari messi a referto dall'attaccante durante gli ultimi dodici mesi. La clamorosa e letale sorpresa della Bundesliga 2025-2026 ha segnato la bellezza di 13 reti e ha fornito 10 assist vincenti ai compagni nelle sue 36 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Queste prestazioni scintillanti e decisive hanno fatto letteralmente esplodere il valore di mercato della velocissima e devastante ala. Il noto portale specializzato Transfermarkt valuta il cartellino dell'ivoriano ben 90 milioni di euro. L'autorevole osservatorio calcistico CIES spinge la valutazione ancora più in alto. Dopo le magie del Mondiale il giocatore vale 119 milioni di euro e occupa clamorosamente il quattordicesimo posto a livello globale, considerando che nel mese di giugno 2025 non compariva nemmeno nella prestigiosa top 100 mondiale.
L'insofferenza degli agenti e l'ombra ingleseLo stallo prolungato e snervante della trattativa con il club francese agita pesantemente le acque attorno al formidabile giocatore. L'entourage della pepita del Lipsia inizia a perdere seriamente la pazienza, secondo le ultimissime indiscrezioni lanciate dal quotidiano tedesco Bild. La potentissima agenzia Roc Nation, che cura gli interessi del fenomeno ivoriano, valuta attentamente nuove e prestigiose destinazioni e mantiene volutamente aperte diverse porte dorate per questa caldissima estate. Le sirene della ricca Premier League suonano fortissimo. Super corazzate del calibro di Liverpool, Arsenal e Manchester City seguono Diomandé con estremo e costante interesse. Il giocatore ha in programma di presentarsi al consueto ritiro pre-campionato del Lipsia la prossima settimana, ma il suo futuro immediato oscilla vertiginosamente tra i milioni della Ligue 1, la permanenza forzata in Germania e un clamoroso e imminente sbarco nel campionato d'Oltremanica.
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