Il calciomercato internazionale ruota attorno al futuro incerto e milionario di Yan Diomandé. L'esplosivo esterno offensivo ivoriano ha disputato un Mondiale da assoluto protagonista con la maglia della propria Nazionale e ha aumentato vertiginosamente le proprie quotazioni sul mercato globale. Il PSG ha puntato il mirino sul talento africano e ha già strappato un solido accordo di massima con il giocatore fin dalla fine del mese di giugno, anticipando la spietata concorrenza. La ricchissima dirigenza parigina, però, non ha ancora presentato un'offerta ufficiale e concreta sulla scrivania del Lipsia per chiudere l'affare in tempi brevi. La dirigenza tedesca accetta l'idea di vendere la propria stella, ma spara altissimo per liberare il prezioso cartellino. Il club pretende infatti circa 120 milioni di euro e inserisce la clausola di un prestito secco per trattenere il ragazzo anche durante l'intera stagione 2026-2027. Questa incredibile e inaspettata richiesta economica frena bruscamente l'intera operazione franco-tedesca.

Numeri da capogiro e una valutazione alle stelle

Le esorbitanti pretese deltrovano ampia giustificazione nei numeri straordinari messi a referto dall'attaccante durante gli ultimi dodici mesi. La clamorosa e letale sorpresa della2025-2026 ha segnato la bellezza die ha fornitovincenti ai compagni nelle sue 36 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Queste prestazioni scintillanti e decisive hanno fatto letteralmente esplodere ildi mercato della velocissima e devastante ala. Il noto portale specializzatovaluta il cartellino dell'ivoriano bendi euro. L'autorevole osservatorio calcisticospinge la valutazione ancora più in alto. Dopo le magie delil giocatore valedi euro e occupa clamorosamente il quattordicesimo posto a livello globale, considerando che nel mese di giugno 2025 non compariva nemmeno nella prestigiosamondiale.

LIPSIA, GERMANIA - 9 MAGGIO: Yan Diomande dell'RB Lipsia osserva il gioco durante la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e FC St. Pauli alla Red Bull Arena, il 9 maggio 2026 a Lipsia, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

L'insofferenza degli agenti e l'ombra inglese

Loprolungato e snervante dellacon il club francese agita pesantemente le acque attorno al formidabile. L'entourage della pepita delinizia a perdere seriamente la, secondo le ultimissime indiscrezioni lanciate dal quotidiano tedesco. La potentissima agenzia, che cura gli interessi del fenomeno ivoriano, valuta attentamente nuove e prestigiosee mantiene volutamente aperte diverse porte dorate per questa caldissima estate. Le sirene della riccasuonano fortissimo. Super corazzate del calibro diseguonocon estremo e costante interesse. Il giocatore ha in programma di presentarsi al consueto ritiro pre-campionato della prossima settimana, ma il suo futuro immediato oscilla vertiginosamente tra i milioni della, la permanenza forzata ine un clamoroso e imminente sbarco nel campionato