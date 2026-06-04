"Perché mi stai riprendendo?", Boniface si gode un giro in bicicletta e poi...

Il Bayer Leverkusen ha sciolto le riserve sul nome del nuovo allenatore. Dopo giorni di valutazioni e contatti, il club tedesco ha raggiunto un accordo totale con Carles Martínez Novell, pronto a raccogliere una delle eredità più impegnative del calcio europeo. L'intesa è stata definita in ogni dettaglio e il tecnico spagnolo firmerà a breve il contratto che lo legherà alle Aspirine.

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Dal sogno Bayer Leverkusen alla tanta gavetta, chi è Martínez Novell

La scelta della dirigenza rappresenta una scommessa importante. Martínez Novell arriva infatti da un percorso professionale in costante crescita, ma senza aver ancora guidato una squadra ai massimi livelli del calcio continentale. Proprio per questo motivo la sua nomina sta già facendo discutere tifosi e addetti ai lavori.

Nato a Barcellona nel 1984, il tecnico catalano ha costruito la propria carriera lontano dai riflettori. Sviluppando competenze in diversi contesti internazionali. Dopo le prime esperienze nel settore giovanile del RCD Espanyol, ha lavorato in Medio Oriente, accumulando esperienza in Arabia Saudita e Qatar. In particolare, il suo percorso è stato fortemente legato alla crescita del calcio qatariota. Dove ha ricoperto incarichi sia nei club sia all'interno dei programmi di sviluppo dei giovani talenti.

🚨🔴⚫️ Carles Martínez Novell will sign in as new Bayer Leverkusen manager, deal done and sealed.



Agreement completed for former Toulouse manager, as @MatteMoretto reports. 🇩🇪 pic.twitter.com/Xixkwm8v2F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

La svolta è arrivata con il trasferimento al Tolosa. Entrato inizialmente nello staff tecnico del club francese, Martínez Novell ha conquistato progressivamente la fiducia della società fino a essere promosso alla guida della prima squadra. In Ligue 1 ha mostrato una chiara identità di gioco, basata sul possesso palla, sulla costruzione dal basso e sulla valorizzazione dei giovani. Nonostante le difficoltà incontrate in un campionato particolarmente competitivo, il tecnico spagnolo ha lasciato un'impressione positiva per organizzazione tattica e capacità di gestione del gruppo.

Ora lo attende la sfida più importante della sua carriera. Al Bayer Leverkusen dovrà raccogliere il testimone lasciato da un allenatore che ha scritto pagine storiche per il club, mantenendo la squadra competitiva sia in Bundesliga sia nelle competizioni europee. La dirigenza tedesca è convinta che il profilo di Martínez Novell possa garantire continuità al progetto tecnico e aprire un nuovo ciclo. Per il tecnico catalano si tratta di un'occasione irripetibile. Dimostrare di poter competere ai massimi livelli del calcio europeo e confermare le qualità che negli ultimi anni hanno attirato l'attenzione di numerosi club.

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