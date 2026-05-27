Si complica quindi la strada per un possibile arrivo del basco a Milano: le Eagles garantirebbero un budget più corposo sul mercato
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Si complica la ricerca dell'allenatore del Milan. Andoni Iraola, tanto desiderato da Cardinale e Ibrahimovic, sarebbe orientato a rifiutare la proposta dei rossoneri o, quantomeno, a prendere tempo. Lo riporta Cronache di Spogliatoio. Sono interessati all'allenatore basco, infatti, anche altri club: il Bayer Leverkusen, il Crystal Palace e il Liverpool.
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Iraola verso il no al MilanGerry Cardinale, proprietario del Milan, e Ibrahimovic hanno scelto, per il dopo Allegri, Iraola. Il tecnico basco, ex Rayo Vallecano, in questa stagione ha portato il Bournemouth in Europa League ed è stato sostituito da Marco Rose. Le due parti sono in contatto e, a quanto risulta, vi sono stati anche degli incontri. Uno sicuramente: il 15 maggio, come riportato da Gianluca Di Marzio. Iraola, però, sarebbe orientato verso il rifiuto della proposta fatta dalla società di via Aldo Rossi.
Il Milan ha incontrato Andoni Iraola a Londra e sta avendo contatti costanti con il suo entourage ma ad oggi l’allenatore spagnolo non ha ancora dato il via libera al progetto rossonero.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 27, 2026
Ancora nessun accordo tra le parti.
Su Iraola resta forte il Crystal Palace e il richiamo…
Lo vogliono il Crystal Palace, il Bayer Leverkusen e il LiverpoolIl tecnico starebbe prendendo tempo e probabilmente sarebbe orientato verso una permanenza nella Premier League. Interessate a portarlo sulla panchina della propria squadre sono anche altri tre importanti club, due inglesi e uno tedesco. Le due società inglesi, al lavoro, sono il Crystal Palace, che appare come una soluzione più probabile, e il Liverpool. Il club tedesco, inseritosi in questa corsa, è il Bayer Leverkusen. Iraola sta valutando attentamente, sta prendendo tempo e non ha ancora dato l'ok al Milan. La situazione, quindi, si è complicata e la trattavia appare sempre più in salita.
La concorrente più agguerrita appare essere sicuramente il Palace, grazie alle sue capacità di spesa e di investimento che attirerebbero moltissimo Iraola: il club inglese, intatti, metterebbe a disposizione per il mercato un budget triplo rispetto a quello rossonero. Il Diavolo, però, ha fretta. Deve rinnovare l'intera dirigenza, azzerata dopo il fallimento del mancato raggiungimento della Champions League. Vanno trovati anche un direttore sportivo e un direttore tecnico. Il club, di conseguenza, sta valutando le alternative: in particolare Xabi Alonso e Van Bommel.
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