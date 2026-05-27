Si complica la ricerca dell'allenatore del Milan. Andoni Iraola, tanto desiderato da Cardinale e Ibrahimovic, sarebbe orientato a rifiutare la proposta dei rossoneri o, quantomeno, a prendere tempo. Lo riporta Cronache di Spogliatoio. Sono interessati all'allenatore basco, infatti, anche altri club: il Bayer Leverkusen, il Crystal Palace e il Liverpool.

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Iraola verso il no al Milan

Il Milan ha incontrato Andoni Iraola a Londra e sta avendo contatti costanti con il suo entourage ma ad oggi l’allenatore spagnolo non ha ancora dato il via libera al progetto rossonero.



Ancora nessun accordo tra le parti.



Su Iraola resta forte il Crystal Palace e il richiamo… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 27, 2026

Lo vogliono il Crystal Palace, il Bayer Leverkusen e il Liverpool

Gerry Cardinale, proprietario del Milan , e Ibrahimovic hanno scelto, per il dopo Allegri, Iraola . Il tecnico basco, ex Rayo Vallecano , in questa stagione ha portato ilin Europa League ed è stato sostituito da. Le due parti sono in contatto e, a quanto risulta, vi sono stati anche degli incontri. Uno sicuramente: il 15 maggio, come riportato da Gianluca Di Marzio. Iraola, però, sarebbe orientato verso il rifiuto della proposta fatta dalla società di via Aldo Rossi.Il tecnico starebbe prendendo tempo e probabilmente sarebbe orientato verso una permanenza nella Premier League . Interessate a portarlo sulla panchina della propria squadre sono anche altri tre importanti club, due inglesi e uno tedesco. Le due società inglesi, al lavoro, sono il, che appare come una soluzione più probabile, e il. Il club tedesco, inseritosi in questa corsa, è il Bayer Leverkusen. Iraola sta valutando attentamente, sta prendendo tempo e non ha ancora dato l'ok al Milan. La situazione, quindi, si è complicata e la trattavia appare sempre più in salita.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 18 APRILE: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, osserva la partita prima dell'incontro di Premier League tra Newcastle United e Bournemouth allo St James' Park il 18 aprile 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

La concorrente più agguerrita appare essere sicuramente il Palace, grazie alle sue capacità di spesa e di investimento che attirerebbero moltissimo Iraola: il club inglese, intatti, metterebbe a disposizione per il mercato un budget triplo rispetto a quello rossonero. Il Diavolo, però, ha fretta. Deve rinnovare l'intera dirigenza, azzerata dopo il fallimento del mancato raggiungimento della Champions League. Vanno trovati anche un direttore sportivo e un direttore tecnico. Il club, di conseguenza, sta valutando le alternative: in particolare Xabi Alonso e Van Bommel.

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