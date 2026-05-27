Si complica quindi la strada per un possibile arrivo del basco a Milano: le Eagles garantirebbero un budget più corposo sul mercato

Federico Iezzi
Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A

Il Genoa blinda Colombo fino al 2029: il messaggio emozionante

Si complica la ricerca dell'allenatore del Milan. Andoni Iraola, tanto desiderato da Cardinale e Ibrahimovic, sarebbe orientato a rifiutare la proposta dei rossoneri o, quantomeno, a prendere tempo. Lo riporta Cronache di Spogliatoio. Sono interessati all'allenatore basco, infatti, anche altri club: il Bayer Leverkusen, il Crystal Palace e il Liverpool.

Bournemouth v Brentford - Premier League

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Iraola verso il no al Milan

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Ibrahimovic hanno scelto, per il dopo Allegri, Iraola. Il tecnico basco, ex Rayo Vallecano, in questa stagione ha portato il Bournemouth in Europa League ed è stato sostituito da Marco Rose. Le due parti sono in contatto e, a quanto risulta, vi sono stati anche degli incontri. Uno sicuramente: il 15 maggio, come riportato da Gianluca Di Marzio. Iraola, però, sarebbe orientato verso il rifiuto della proposta fatta dalla società di via Aldo Rossi.

Lo vogliono il Crystal Palace, il Bayer Leverkusen e il Liverpool

Il tecnico starebbe prendendo tempo e probabilmente sarebbe orientato verso una permanenza nella Premier League. Interessate a portarlo sulla panchina della propria squadre sono anche altri tre importanti club, due inglesi e uno tedesco. Le due società inglesi, al lavoro, sono il Crystal Palace, che appare come una soluzione più probabile, e il Liverpool. Il club tedesco, inseritosi in questa corsa, è il Bayer Leverkusen. Iraola sta valutando attentamente, sta prendendo tempo e non ha ancora dato l'ok al Milan. La situazione, quindi, si è complicata e la trattavia appare sempre più in salita.

Newcastle United v Bournemouth - Premier League
NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 18 APRILE: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, osserva la partita prima dell'incontro di Premier League tra Newcastle United e Bournemouth allo St James' Park il 18 aprile 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

La concorrente più agguerrita appare essere sicuramente il Palace, grazie alle sue capacità di spesa e di investimento che attirerebbero moltissimo Iraola: il club inglese, intatti, metterebbe a disposizione per il mercato un budget triplo rispetto a quello rossonero. Il Diavolo, però, ha fretta. Deve rinnovare l'intera dirigenza, azzerata dopo il fallimento del mancato raggiungimento della Champions League. Vanno trovati anche un direttore sportivo e un direttore tecnico. Il club, di conseguenza, sta valutando le alternative: in particolare Xabi Alonso e Van Bommel.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti