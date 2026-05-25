Esonerato oggi Allegri, dopo il mancato ritorno in Champions League, è cominciato il toto nome per il nuovo allenatore del Milan. Secondo SkySportsNews, però, la dirigenza rossonera si sarebbe già mossa e avrebbe approcciato Andoni Iraola.

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Milan: primi contatti con Iraola

Si muove subito la dirigenza rossonera dopo l'esonero di Massimilano Allegri e l'ufficialità dell'i. Si muove quantomeno per rinnovare la panchina. Il nome caldo, in queste ore, è quello di Andoni Iraola che in questa stagione ha allenato il Bournemouth in Premier League. Il tecnico è libero: le Cherries, infatti, hanno centrato una storica qualificazione all'e hanno deciso di affidare il futuro a Marco Rose. Tra gli altri nomi caldi, ci sono due italiani: Italiano e Conte, che ha lasciato il. Il basco è nel mirino anche di Leverkusen e Crystal Palace.

Iraola, che ha disputato una grande stagione con le Cherries, è un allenatore giovane. In precedenza ha allenato il Rayo Vallecano, il Mirandès e l'AEK Larnaca. Il tecnico basco disegna le sue squadre principalmente con il 4-2-3-1. Le volte che il suo Bournemouth ha usato un modulo diverso si contano sulle dita di una mano. I punti di forza del modulo di Iraola sono il pressing altro e la grande adattibilità dei suoi interpreti. Il suo gioco si basa sulla circolazione veloce della palla e sull'abilità nei cross di terzini ed esterni. La tattica del basco, invece difetta nei calci piazzati e in difesa nel fatto che le sue squadre spesso regalano troppi tiri dalla distanza.

BREAKING: AC Milan have approached Andoni Iraola’s representatives about becoming their head coach next season 🚨 pic.twitter.com/H1voGVw4ku — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 25, 2026

Gli altri nomi

Oltre ai già citati Conte e Italiano, ci sono anche altre piste. Una porta a, ex tecnico del Barcellona, che è molto stimato da Ibrahimovic. SportMediaset, invece, riferisce di, sempre molto stimato da Ibrahimovic, e di rumors riguardo a Thiago Motta.

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