L'allenatore del Bournemouth saluterà a fine stagione il suo sostituto potrebbe essere l'ex Lipsia e Dortmund, un profilo perfetto per le Cherries

Giorgio Abbratozzato 15 aprile - 20:58

Il contratto di Andoni Iraola con il Bournemouth scadrà la prossima estate, con diversi top club europei che hanno già sondato il terreno per il tecnico spagnolo. La destinazione più probabile sembra essere l’Athletic Club, mentre in Premier League si apre il tema successione. In cima alla lista dei candidati per il post-Iraola c’è Marco Rose, profilo forte per guidare una nuova fase del progetto inglese.

Iraola sorpresa in Inghilterra: 45 vittorie con le Cherries — Iraola è una delle sorprese più interessanti del calcio inglese, con 45 vittorie complessive alla guida delle Cherries. Il tecnico spagnolo ha costruito uno dei sistemi di gioco più fluidi della Premier League, mettendo spesso in difficoltà anche le big, ultima in ordine di tempo la capolista. L’Arsenal di Arteta ha infatti perso 2-1 proprio contro il Bournemouth.

I suoi giocatori crescono in un percorso di valorizzazione costante, grazie a un calcio offensivo che aumenta il loro valore di mercato prima del salto nei top club europei. Il Bournemouth si conferma così un club sostenibile e in continua crescita. Negli ultimi anni, le cessioni di Huijsen, Semenyo, Solanke, Zabarnyi e Kerkez hanno generato centinaia di milioni di euro, seguendo un modello di sviluppo efficace e consolidato.

Iraola conta attualmente 45 vittorie, 41 sconfitte e 35 pareggi, con una media punti di 1.40 a partita. Un percorso che conferma la solidità del progetto tecnico e la crescita costante del club.

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Marco Rose in pole per continuare il progetto — Il principale candidato per la successione è Marco Rose, fermo dal 2025. La sua carriera da allenatore inizia nelle giovanili del Lipsia dopo una lunga esperienza da giocatore in Germania.

Nel sistema Red Bull compie i primi passi e nel triennio 2017-2019 ottiene numeri importanti: 82 vittorie e 10 sconfitte, con una media di 2.35 punti a partita. Il Borussia Mönchengladbach lo nota e dal 2019 al 2021 registra 41 vittorie, 28 sconfitte e 19 pareggi, con una media di 1.61 punti, mantenendo una proposta offensiva coerente con le ambizioni del club.

Il salto successivo arriva al Borussia Dortmund, dove chiude con una media di 1.85 punti in 46 partite (27 vittorie, 15 sconfitte e 4 pareggi). Decisiva l’eliminazione in Europa League contro i Rangers. Il gruppo Red Bull punta nuovamente su di lui con il Lipsia, dove tra il 2022 e il 2025 colleziona 69 vittorie, 33 sconfitte e 22 pareggi. In questo periodo esce due volte dalla Champions League contro Manchester City e Real Madrid nelle fasi finali.

Ora il nuovo capitolo potrebbe essere proprio il Bournemouth, con Rose pronto ad accettare un progetto già strutturato per la crescita, forte dell’esperienza nei top 5 campionati europei e della valorizzazione di giovani talenti, oltre che della sua esperienza internazionale.