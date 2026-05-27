In quest'annata, i rossoneri non avevano le competizioni internazionali e l'unico obiettivo non è stato centrato per poco
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La stagione 2025/2026 del Milan
Così come per tante altre squadre, anche per il Milan la stagione 2025/2026 ha trovato la sua conclusione. Tuttavia, quella dei rossoneri è terminata nel peggiore dei modi, fallendo l'unico obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Domenica sera, la squadra di Milano ha perso 1-2 contro il Cagliari il match valevole per l'ultima giornata di Serie A. La sconfitta ha impedito al Diavolo di qualificarsi in Champions. Di conseguenza, i rossoneri hanno chiuso il campionato al quinto posto in classifica con 70 punti ottenendo, così, l'accesso all'Europa League. Di seguito, troverete i voti ai migliori, ai peggiori, a Massimiliano Allegri ed infine alla stagione rossonera.
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