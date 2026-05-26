Il portoghese, che nelle prossime settimane volerà oltreoceano con il suo Portogallo per il Mondiale, si è affidato ai social
Milan, Rafa Leao scherza con la clip dei sette giocatori del Napoli che lo rincorrono
Tra i calciatori del Milan che, nella stagione appena conclusa, hanno deluso le aspettative figura anche Rafael Leão. Il portoghese, nonostante i dieci gol stagionali, come succede da diverso tempo ha ricevuto critiche sul suo modo di giocare con ed in alcune partite non è riuscito ad aiutare la squadra per portarla al successo. Domenica sera, il Milan ha chiuso l'annata com la sconfitta per 1-2 in casa contro il Cagliari mancando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di recente, Leão ha voluto affidarsi ai social scrivendo un messaggio sulla stagione appena vissuta.
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Milan, Leão saluta una stagione complicataCon un post su Instagram pubblicato negli ultimi minuti, il numero 10 del Milan ha voluto parlare dell'annata che, due giorni fa, si è conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League ed il conseguente accesso all'Europa League. In questo modo, la squadra rossonera ha fallito il suo unico obiettivo stagionale.
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In quest'annata, Leão ha messo a segno dieci reti di cui nove in campionato ed una in Coppa Italia, quella che ha sbloccato la prima partita stagionale dei rossoneri disputata ad agosto contro il Bari. Pochi minuti dopo quella rete, però, il portoghese ha dovuto lasciare il cambio per un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese e mezzo.
Nel corso della stagione, il classe 1999 ha avuto diversi problemi con la pubalgia che gli hanno impedito di essere al pieno della condizione fisica. Nonostante ciò, però, il suo rendimento non è stato dei migliori e la sua ultima rete risale a quella contro la Cremonese datata 1° marzo.
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