Tra i calciatori del Milan che, nella stagione appena conclusa, hanno deluso le aspettative figura anche Rafael Leão. Il portoghese, nonostante i dieci gol stagionali, come succede da diverso tempo ha ricevuto critiche sul suo modo di giocare con ed in alcune partite non è riuscito ad aiutare la squadra per portarla al successo. Domenica sera, il Milan ha chiuso l'annata com la sconfitta per 1-2 in casa contro il Cagliari mancando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di recente, Leão ha voluto affidarsi ai social scrivendo un messaggio sulla stagione appena vissuta.

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Milan, Leão saluta una stagione complicata

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Con un post su Instagram pubblicato negli ultimi minuti, il numero 10 del Milan ha voluto parlare dell'annata che, due giorni fa, si è conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League ed il conseguente accesso all'. In questo modo, la squadra rossonera ha fallito il suo unico obiettivo stagionale.Leão, su Instagram, ha scritto le seguenti: "Questa stagione ha messo la mia condizione fisica e psicologica, solo che l'ha vissuta vicino sa quanto sia stata difficile per me. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché l'annata non prendesse una piega differente da quella vissuta. Che il Milan, nella prossima stagione, possa tornare a vivere momenti di gioia e trionfi".

In quest'annata, Leão ha messo a segno dieci reti di cui nove in campionato ed una in Coppa Italia, quella che ha sbloccato la prima partita stagionale dei rossoneri disputata ad agosto contro il Bari. Pochi minuti dopo quella rete, però, il portoghese ha dovuto lasciare il cambio per un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese e mezzo.

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: Rafael Leao del Milan osserva la partita di Serie A tra Milan e Udinese Calcio allo stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nel corso della stagione, il classe 1999 ha avuto diversi problemi con la pubalgia che gli hanno impedito di essere al pieno della condizione fisica. Nonostante ciò, però, il suo rendimento non è stato dei migliori e la sua ultima rete risale a quella contro la Cremonese datata 1° marzo.

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