Per Luka Modric l'avventura con il Milan sembra già giunta al capolinea. Il centrocampista croata avrebbe già espresso alla dirigenza rossonera la sua intenzione di lasciare il club meneghino, dopo la stagione finita male ed il conseguente esonero di Massimiliano Allegri, con il quale aveva buoni rapporti. Per adesso il numero 10 della Croazia è concentrato sul Mondiale ormai alle porte ma nel futuro potrebbe esserci un ritorno al Real Madrid come dirigente.

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