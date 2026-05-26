L'aria che si respira in casa Milan è quella delle grandi rivoluzioni. Dopo la clamorosa e dolorosa mancata qualificazione alla Champions League, la proprietà americana RedBird ha deciso di intervenire in maniera netta e inequivocabile per dare una scossa a tutto l'ambiente. La sirena delle grandi rivoluzioni è suonata al termine della disastrosa sconfitta casalinga contro il Cagliari, un risultato che brucia profondamente. Un fondamentale traguardo europeo, sembrato certo per quasi tutta la stagione, è stato drammaticamente perso nell'ultimo mese di campionato, un periodo nero caratterizzato da prestazioni non all'altezza e da risultati deludenti che hanno condannato la squadra.

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La rivoluzione del Milan

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La possibile partenza di Leao

Di fronte a questo crollo, le decisioni dei vertici societari non si sono fatte attendere. Cardinale ha optato per una vera e propria tabula rasa . Le conseguenze sono state immediate: sono stati interrotti istantaneamente i rapporti lavorativi con. Il terremoto non ha risparmiato nemmeno la guida tecnica; la società ha infatti comunicato di aver, sancendo l'inizio di una totale rifondazione per il

I grandi cambiamenti, tuttavia, non riguarderanno esclusivamente le scrivanie. Cambieranno molto anche i volti in campo. Molti giocatori attualmente in rosa potrebbero avere la valigia in mano e la sensazione è che nella prossima sessione di calciomercato ci saranno tantissimi volti nuovi. Tra i possibili partenti illustri spicca il nome di Rafael Leao. La stagione dell'attaccante portoghese è stata considerata un vero e proprio flop, in linea purtroppo con il rendimento di tutti i giocatori rossoneri. I sonori fischi di San Siro hanno certificato un'annata ampiamente al di sotto delle aspettative. I numeri confermano le difficoltà: in 31 partite giocate, il portoghese ha messo a referto solamente 10 gol realizzati e tre assist.

L'attaccante portoghese #10 dell'AC Milan Rafael Leao reagisce durante la partita di calcio italiana di Serie A tra US Cremonese e AC Milan allo stadio Giovanni Zini di Cremona, nel nord Italia, il 1 marzo 2026. (Foto di Piero CRUCIATTI / AFP via Getty Images)

Il futuro del numero 10 rossonero, di conseguenza, potrebbe essere lontano dall'Italia. Il portoghese, infatti, piace molto in Turchia. Secondo la Gazzetta dello Sport, per assicurarsi le sue prestazioni potrebbe scatenarsi un infuocato derby di Istanbul. L'attaccante è finito concretamente nel mirino del Galatasaray, ma attenzione anche alle mosse del Fenerbahce. Il club gialloblù, che proprio nel weekend del 6-7 luglio eleggerà il nuovo presidente, sarebbe sulle tracce del giocatore. Le cifre di questa potenziale maxi-operazione sarebbero già delineate: il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto un ricchissimo ingaggio da 10 milioni di euro per convincere l'atleta. Questa cessione permetterebbe al club di via Aldo Rossi di portare nelle casse circa 40-50 milioni di euro, un tesoretto fondamentale per finanziare la tanto attesa ricostruzione del nuovo diavolo.

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