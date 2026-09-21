Grazie allo scivolone del Real Madrid nel derby contro l'Atletico, avvelenato dalle polemiche di José Mourinho per sfavori arbitrali, il Barcellona è andato a +6, creando il primo largo stagionale, sugli acerrimi rivali a metà settembre. Largo che si può evidenziare non solo in classifica, ma anche tra i gol fatti. Il divario tra i due colossi di Spagna è, in questo senso, abissale: 31 sono le reti dei blaugrana, 18 delle merengues. Dei 31 gol, 26 portano la firma di Raphinha e Yamal, conteggiando sia assist che marcature.

🚨 RAPHINHA BRACE 🔥



Raphinha scores his 2nd for Barcelona against Sevilla after an assist from Lamine Yamal ⚡ pic.twitter.com/M5zERJcRFI — Football on Predict (@FConPredict) September 19, 2026

Partire con due gol di vantaggio

In ogni partita digiocata fino a questo momento, c'è sempre stato lo zampino di entrambi. Seppur i due non rientrino nell'antica e storica concezione di coppia, intesa come il centravanti boa e la seconda punta più mobile, le statistiche stanno dalla loro parte.è il giocatore che, più di tutti, è stato trasformato dae non solo in questa stagione con la decisione di affidargli le chiavi dell'attacco. Infatti, quando arrivò dalfece molta fatica a imporsi in un contesto tattico e umorale totalmente differente da quello attuale.lo schierava come ala destra, ma i numeri e le prestazioni faticavano a decollare, finendo per essere schiacciato dal peso dei 50 milioni pagati dal Barça e dal peso della maglia. La svolta avviene con il tecnico tedesco, vero architetto del nuovo impianto blaugrana.

Lamine Yamal, invece, è sempre stato un predestinato, sin dall'età dei 15 anni, quando debuttò in prima squadra. In lui si vedevano già delle doti fuori dal comune, dal punto di vista tecnico, mentale e comportamentale. Ma, se l'attuale 10 culer aveva un punto debole, questo era la finalizzazione. Durante la prima stagione completa in maglia Barça, attenendoci soltanto ai dati del campionato, segnò 5 gol e mise a referto 5 assist. La stagione seguente 9 gol e 13 assist. L'anno scorso avviene la svolta: 16 gol e 11 assist alla fine del campionato, il secondo vinto consecutivamente.

Distacco siderale: Raphinha-Yamal volano!

Yamal , tra campionato e, hanno prodotto la bellezza di, pari acomplessive. Numeri da urlo, resi ancora più speciali dallo splendido rapporto che il brasiliano e lo spagnolo conservano ormai da 3 anni. E le altre coppie? I veri assenti della classifica dei più prolifici di questo primo scorcio di stagione sono. Il francese ha realizzato 8 gol e 2 assist, mentre il numero 7 blanco 1 gol e 3 assist.

VALENCIA, SPAIN - SEPTEMBER 13: Lamine Yamal del Barcellona festeggia il secondo gol con il compagno di squadra Raphinha durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante UD e FC Barcelona al Ciutat de Valencia il 13 settembre 2026 a Valencia, in Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Olise e Kane, tra campionato, DFB Pokal e Champions, hanno prodotto in due 14 gol e 5 assist: numeri in linea con le precedenti medie realizzative, ma al di sotto delle vette irraggiungibili dei due blaugrana. Infine, Haaland e Cherki, seppur siano la meno coppia di tutte, hanno timbrato il cartellino con 11 gol e 2 assist.