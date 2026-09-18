Il Pallone d'Oro continua ad essere il grande tema di questo inizio autunno. Con nessun effettivo grande favorito alla vittoria finale, Lamine Yamal, in corsa anche lui per la conquista finale del premio che verrà assegnato il prossimo 26 ottobre a Londra, ha spiegato la sua posizione in merito a chi dovrebbe essere assegnato il Pallone d'Oro.

Yamal: "Il Pallone d'Oro al migliore"

Movistar Plus

Pallone d'Oro viene valutato in modo diverso ora. Quando Messi e Cristiano erano i migliori al mondo, tutti lo sapevano, quindi il premio veniva condiviso tra loro. Il problema ora è che le persone stanno valutando cose che non sono rilevanti per il Pallone d'Oro". , la stella del Barcellona ha illustrato il suo punto di vista sul vincitore del Pallone d'Oro dichiarando: "Ilviene valutato in modo diverso ora. Quandoerano i migliori al mondo, tutti lo sapevano, quindi il premio veniva condiviso tra loro. Il problema ora è che le persone stanno valutando cose che non sono rilevanti per il".

Intervistato ai microfoni del programma Universo Valdano di

Continuando, Yamal ha spiegato: "Ad esempio, quando dicono che un giocatore del PSG deve vincerlo perché ha vinto la Champions League. Quando vinci la Champions League, il PSG, la squadra migliore, riceve il premio della Champions League ed è quello il premio che spetta al PSG. Discorso ben diverso è se il miglior giocatore del mondo milita nel PSG: in quel caso, credo che il premio debba andare al miglior giocatore del mondo, punto e basta. Non dovrebbe essere assegnato a un giocatore semplicemente perché ha segnato 80 gol; e se ne segni 80, ti aggiudichi il titolo di capocannoniere della stagione. Sono cose molto diverse che spesso non vengono colte".

🚨👀 Lamine Yamal: “The problem now is that people are valuing things that don’t help win the Ballon d’Or. When they say that a PSG player has to win it because they won the Champions League” 🏆



“When you win the Champions League, they give you the Champions League trophy,… pic.twitter.com/82tlAlrNBh — Reshad Rahman (@ReshadRahman) September 18, 2026

"Il Pallone d'Oro riacquisterà valore se verrà vinto dal giocatore migliore"

Nel corso dell'intervista, il talento spagnolo si è poi soffermato sulla definizione di miglior calciatore al mondo: "Ilè quello che tu, come commentatore, guardi e apprezzi; lo vedi, è un giocatore molto diverso da tutti gli altri. Quando l'attenzione tornerà a concentrarsi su questo aspetto – ovvero che il miglior giocatore del mondo è davvero il migliore, e non semplicemente chi segna più gol o vince più trofei – allora il".

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Lamine Yamal del FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou, il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Infine, Yamal ha chiuso il suo intervento con un'affermazione particolarmente interessante: "Se il Pallone d'Oro verrà vinto dal miglior giocatore al mondo e non quello che segna più gol o che ha vinto più titoli, allora il premio riacquisterà il suo vero valore".