L'idea di Lamine Yamal sul vincitore del Pallone d'Oro
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Il Pallone d'Oro continua ad essere il grande tema di questo inizio autunno. Con nessun effettivo grande favorito alla vittoria finale, Lamine Yamal, in corsa anche lui per la conquista finale del premio che verrà assegnato il prossimo 26 ottobre a Londra, ha spiegato la sua posizione in merito a chi dovrebbe essere assegnato il Pallone d'Oro.
Yamal: "Il Pallone d'Oro al migliore"Intervistato ai microfoni del programma Universo Valdano di Movistar Plus, la stella del Barcellona ha illustrato il suo punto di vista sul vincitore del Pallone d'Oro dichiarando: "Il Pallone d'Oro viene valutato in modo diverso ora. Quando Messi e Cristiano erano i migliori al mondo, tutti lo sapevano, quindi il premio veniva condiviso tra loro. Il problema ora è che le persone stanno valutando cose che non sono rilevanti per il Pallone d'Oro".
Continuando, Yamal ha spiegato: "Ad esempio, quando dicono che un giocatore del PSG deve vincerlo perché ha vinto la Champions League. Quando vinci la Champions League, il PSG, la squadra migliore, riceve il premio della Champions League ed è quello il premio che spetta al PSG. Discorso ben diverso è se il miglior giocatore del mondo milita nel PSG: in quel caso, credo che il premio debba andare al miglior giocatore del mondo, punto e basta. Non dovrebbe essere assegnato a un giocatore semplicemente perché ha segnato 80 gol; e se ne segni 80, ti aggiudichi il titolo di capocannoniere della stagione. Sono cose molto diverse che spesso non vengono colte".
"Il Pallone d'Oro riacquisterà valore se verrà vinto dal giocatore migliore"Nel corso dell'intervista, il talento spagnolo si è poi soffermato sulla definizione di miglior calciatore al mondo: "Il miglior giocatore del mondo è quello che tu, come commentatore, guardi e apprezzi; lo vedi, è un giocatore molto diverso da tutti gli altri. Quando l'attenzione tornerà a concentrarsi su questo aspetto – ovvero che il miglior giocatore del mondo è davvero il migliore, e non semplicemente chi segna più gol o vince più trofei – allora il premio recupererà il suo vero valore".
Infine, Yamal ha chiuso il suo intervento con un'affermazione particolarmente interessante: "Se il Pallone d'Oro verrà vinto dal miglior giocatore al mondo e non quello che segna più gol o che ha vinto più titoli, allora il premio riacquisterà il suo vero valore".
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