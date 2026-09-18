La corsa al Pallone d'Oro 2026 è tutt'altro che scontata, e la lista dei 30 candidati ha già scatenato una marea di discussioni. Tra i candidati, ovviamente, c'è anche Lionel Messi, protagonista con l'Argentina con cui ha raggiunto la finale al Mondiale di quest'estate, vinto poi dalla Spagna. Tra i candidati ci sono anche Jude Bellingham e Harry Kane, entrambi connazionali di David Beckham e protagonisti di un'ottima stagione sia in Nazionale che con i club, ma questo non ha convinto il presidente dell'Inter Miami a scegliere loro come favoriti al premio individuale più ambito del calcio mondiale.

Le parole di Beckham

Intervenuto ai microfoni di, Beckham ha spiegato perché considera Messi meritevole del prestigioso riconoscimento individuale, soffermandosi soprattutto sul rendimento dell'argentino al Mondiale. Il numero 10al Mondiale ha dato il meglio di sé, fornendo alla sua Nazionale, diventando ildietro soltanto a

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 04 SETTEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina guarda durante la partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 04 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Ha iniziato l'intervista spiegando che non è fortuna se l'argentino viene ancora considerato per la vittoria del Pallone d'Oro nonostante l'età: "Penso che quando lo vedi fare cose come queste stasera, quando lo vedi disputare la Coppa del Mondo che ha disputato, non è fortuna che venga nuovamente preso in considerazione per il Pallone d'Oro. Non si tratta di fortuna, perché probabilmente è stato il miglior giocatore del torneo".

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uindi merita di essere preso in considerazione per il Pallone d'Oro e, secondo me

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dovrebbe vincerlo

Ha poi continuato: "È arrivato ai Mondiali a 39 anni. È qualcosa di speciale., q".

Infine sugli altri candidati, tra cui due connazionali: "Ci sono grandi giocatori come Harry Kane, Kylian Mbappé, Jude Bellingham e altri, ma sai, quando si parla di Leo, io sono il suo più grande sostenitore".