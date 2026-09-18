La leggenda dei Red Devils ha il suo preferito per il premio
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La corsa al Pallone d'Oro 2026 è tutt'altro che scontata, e la lista dei 30 candidati ha già scatenato una marea di discussioni. Tra i candidati, ovviamente, c'è anche Lionel Messi, protagonista con l'Argentina con cui ha raggiunto la finale al Mondiale di quest'estate, vinto poi dalla Spagna. Tra i candidati ci sono anche Jude Bellingham e Harry Kane, entrambi connazionali di David Beckham e protagonisti di un'ottima stagione sia in Nazionale che con i club, ma questo non ha convinto il presidente dell'Inter Miami a scegliere loro come favoriti al premio individuale più ambito del calcio mondiale.
Le parole di BeckhamIntervenuto ai microfoni di Apple TV, Beckham ha spiegato perché considera Messi meritevole del prestigioso riconoscimento individuale, soffermandosi soprattutto sul rendimento dell'argentino al Mondiale. Il numero 10 ex Barcellona al Mondiale ha dato il meglio di sé, fornendo alla sua Nazionale 8 gol e 4 assist in otto partite, diventando il secondo miglior marcatore della storia dei Mondiali dietro soltanto a Kylian Mbappé.
Ha iniziato l'intervista spiegando che non è fortuna se l'argentino viene ancora considerato per la vittoria del Pallone d'Oro nonostante l'età: "Penso che quando lo vedi fare cose come queste stasera, quando lo vedi disputare la Coppa del Mondo che ha disputato, non è fortuna che venga nuovamente preso in considerazione per il Pallone d'Oro. Non si tratta di fortuna, perché probabilmente è stato il miglior giocatore del torneo".
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Infine sugli altri candidati, tra cui due connazionali: "Ci sono grandi giocatori come Harry Kane, Kylian Mbappé, Jude Bellingham e altri, ma sai, quando si parla di Leo, io sono il suo più grande sostenitore".
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