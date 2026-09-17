La corsa al Pallone d'Oro continua a prendere sempre di più un'accezione politica. Non si parla fortunatamente di influenza esterna, ma delle modalità attraverso cui i vari candidati sembrano autopromuovere il loro merito alla vittoria finale dell'ambito premio personale. Ormai celebri le dichiarazioni di Yamal e Mbappé sul perché dovrebbero essere loro a chiudere la cerimonia del prossimo 26 ottobre a Londra, tenendo il Pallone d'Oro tra le mani. Quasi una campagna elettorale portata avanti dai candidati che, a un ex Barcellona come Samuel Umtiti, intervenuto sul dibattito, non piace affatto, portando come esempio l'otto volte vincitore del premio Lionel Messi.

Umtiti: "Messi non chiedeva di vincere il Pallone d'Oro"

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport,ha ricordato il comportamento di Messi nei mesi antecedenti alle cerimonie del Pallone d'Oro, sottolineando una sostanziale differenza rispetto alle recenti dichiarazioni di alcuni dei principali protagonisti della corsa al premio di quest'anno: "Non ho mai vistoparlare in quel modo del Pallone d'Oro al. Messi ha vinto il Pallone d'Oro otto volte. Non l'ha mai chiesto".

Protagonista degli ultimi giorni è stato lo scambio di battute tra Mbappé e Dembélé. In particolare, il centravanti del Real Madrid ha rivendicato il fatto di esser sempre stato visto come il prescelto (sottolinenando indirettamente come venga sempre osservato con aspettative ben più alte rispetto al connazionale), a cui Dembélé ha prontamente risposto ricordando il grande lavoro fatto per arrivare ai livelli di oggi. Una situazione che l'ex Barça e Lecce ha commentato portando ancora come esempio la stella argentina: "Durante il mio periodo al Barça, Messi non ha mai fatto dichiarazioni di questo tipo sul Pallone d'Oro. Quindi mi dà un po' fastidio, ma Kylian è fatto così e penso che possa dare fastidio anche ad alcuni dei suoi compagni di squadra".

🚨 SAMUEL UMTITI PONE A MESSI POR ENCIMA DE TODOS.



Después de las declaraciones de Mbappé sobre el Balón de Oro y su comparación con Dembélé, Samuel Umtiti recordó cómo era compartir vestuario con Lionel Messi:



“En el Barcelona jugué junto a Messi. Él sabía que era el mejor… pic.twitter.com/dZ0ZIWlXaq — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) September 16, 2026

"Mbappé non ha parlato male di Dembélé"

Nel corso dell'intervista, l'ex difensore ha però chiarito: "Rivedendo anche quello che ha detto, non ha parlato male di. È stato un po' decontestualizzato, perché prima aveva parlato bene di Ousmane".

BARCELLONA, SPAGNA - 29 AGOSTO: Samuel Umtiti dell'FC Barcelona osserva il gioco durante la partita di Liga Santander tra FC Barcelona e Getafe CF al Camp Nou, il 29 agosto 2021 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Infine, Samuel Umtiti ha concluso il suo commento sulla vicenda Mbappé-Dembélé dichiarando: "Sappiamo che Kylian ha un suo modo di esprimersi e che, a un certo punto, è necessario capire cosa intende. È necessario guardare tutto con maggiore prospettiva. Alla fine, ho capito che parlava di Ousmane, che aveva talento, ed è vero che nessuno immaginava che Ousmane avrebbe vinto un Pallone d'Oro. Tutti dicevano che sarebbe stato Kylian a vincere i Palloni d'Oro. Quello che ha detto è la realtà".