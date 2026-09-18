Il suo arrivo è stato accolto con qualche scetticismo ma nelle prime sette partite disputate con il suo nuovo club Karim Adeyemi ha impiegato poco per conquistare i tifosi del Barcellona. L'ultima partita contro il Racing Santander è stata la nuova dimostrazione del grande impatto che il tedesco ha avuto nel mondo catalano. Un segno che non può fare che felice Hansi Flick e l'intero club blaugrana soprattutto... "per i soli 29 milioni spesi per il suo acquisto".

Caricamento post Instagram...

Adeyemi, l'arma in più di Flick: impatto spaventoso per il tedesco

E lo Spotify Camp Nou viene contagiato dalla sua energia.

Karim

Adeyemi

è tornato a giocare a calcio con il sorriso sulle labbra e ha trasformato la goleada del

Barcellona

contro il

Racing

Santander in un'altra occasione per mettersi in mostra. Nonostante le due occasioni sprecate, il tedesco ha offerto una prestazione degna della festa che si è svolta nel tempio blaugrana: otto tiri, sei dribbling riusciti, quattro occasioni create, cinque recuperi, due cross, due rigori procurati e un assist. E, soprattutto, la costante sensazione che qualcosa stesse succedendo ogni volta che riceveva la palla.

Dribbla, corre, regala assist, segna e si diverte.

Ma questo, in fin dei conti, non è una sorpresa per Hansi Flick. Proprio il tecnico tedesco lo ha fatto esordire con la Germania e dunque era già a conoscenza delle sue grandi qualità. Lo ha confermato nella conferenza stampa tenuta al termine della sfida di mercoledì: "Karim ha molto potenziale e migliorerà, perché si sta ancora adattando al nostro stile di gioco". Un altro fattore importante è il rapido legame che l'attaccante ha instaurato con i tifosi, un aspetto spesso cruciale quando un giocatore arriva al Barça. "Tutti i tifosi lo sostengono, sono contento per lui. Non ha avuto vita facile in Germania. È un giocatore divertente, piace ai suoi compagni ed è un bravo ragazzo. Dà il massimo. La sua velocità è incredibile. È stato impressionante in occasione del gol di Lamine", ha commentato Flick.

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Joao Cancelo dell'FC Barcelona festeggia il terzo gol della sua squadra – un'autorete di Asier Villalibre del Real Racing Club – insieme ai compagni di squadra Raphinha e Karim Adeyemi, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Al momento, i numeri di Adeyemi parlano di tre gol e tre assist in sette partite, alternando presenze da titolare e da subentrato. Numeri impressionanti e che potrebbero essere più alti se fosse più cinico sotto porta. Flick ha deciso di dargli una possibilità e Deco , con un altro colpo di genio del direttore sportivo, lo ha acquistato dal Borussia Dortmund per una cifra fissa di "soli" 22 milioni di euro più 7 milioni di bonus. Con questi momenti di puro spettacolo Adeyemi è già diventato un affare per i tifosi del Barcellona. E siamo solo all'inizio.