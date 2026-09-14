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Il weekend degli italiani all'estero

Un altro weekend di grande calcio è ormai alle spalle con le ultime gare che si disputeranno tra stasera e oggi pomeriggio. La foltissima truppa degli italiani all'estero ne è stata nuovamente protagonista con numerosi gol, ottime prestazioni, assist e anche qualche delusione. Ko in trasferta per il Minnesota United di Kelvin Yeboah che si arrende 4-2 contro il St. Luis City nonostante il promettente attaccante sia andato in gol su calcio di rigore al 61', sostituito poi nella ripresa. Nel weekend un altro trasferimento verso l'estero fa salutare una campionessa italiana il Bel Paese: si tratta di Barbara Bonansea, bandiera della Juventus Women, che passa al San Diego cambiando definitivamente rotta calcistica. C'è anche chi prolunga la sua esperienza lontano dall'Italia: si tratta del tecnico Gigi di Biagio, fresco di rinnovo fino al 2028 come Ct dell'Arabia Saudita Under 23. Ma scopriamo cosa è successo negli ultimi giorni degli altri calciatori e allenatori italiani all'estero e tutte le loro imprese.

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