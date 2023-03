Napoli, si accende il derby con gli ultrà della Turris: “No al deturpamento del territorio”

Dopo gli ultras della Salernitana è stato il turno dei sostenitori della Turris - squadra di Torre del Greco - precisamente il gruppo chiamato "Hijos de Barrios" che ha scritto un comunicato durissimo: "In questi giorni Torre del Greco è stata al centri di parecchie discussioni e ci teniamo a comunicare, una volta per tutte, il nostro pensiero in merito: per noi la Turris viene prima di tutto, come segno di orgoglio e appartenenza alle nostre origini, e poi tutto il resto. Dopo 33 anni il Napoli si appresta a riconquistare lo scudetto riportando una gioia ai suoi tifosi, ma soprattutto ai suoi ultras che da sempre sono presenti e per cui nutriamo una stima e un rispetto immenso. Non possiamo, dunque, non essere contenti per loro e per tutti i nostri concittadini amanti del Napoli, che sono liberi di esporre bandiere, teli, nastri e quant’altro, così come negli anni passati i vari amanti della Roma, del Milan e delle altre squadre hanno festeggiato i vari trionfi. Nonostante tutto, siamo assolutamente contro il deturpamento del nostro territorio, a prescindere dai colori. Nel caso in cui qualcuno non fosse d’accordo col nostro pensiero, esortiamo questi ultimi ad esporsi in maniera chiara e diretta, come noi abbiamo sempre fatto e continueremo a fare".