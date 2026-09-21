Nella vittoria interna contro il Lecce, la gestione degli uomini e della leadership all'interno dello spogliatoio si è rivelata una chiave di lettura decisiva per il Milan di Rúben Amorim. In un momento cruciale della gara, l'esperienza dei senatori come Modrić e la concretezza di Christian Pulisic hanno tracciato la rotta per la squadra, prendendosi la scena sia nell'impostazione che nella finalizzazione della manovra.

Accanto alla prova dei leader, la prestazione ha evidenziato anche i segnali di crescita e la gestione mirata di Pervis Estupiñán sulla corsia mancina. Sostituito nella ripresa per far spazio a forze fresche, l'esterno ecuadoriano ha mostrato attenzione tattica e sacrificio nei meccanismi del tecnico portoghese, confermando come l'integrazione dei nuovi innesti e l'armonia con i punti di riferimento dello spogliatoio stiano diventando il vero pilastro del nuovo corso rossonero. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>