Il Milan chiude la quinta giornata di Serie A con una vittoria netta e soprattutto convincente. Il 3-0 rifilato al Lecce a San Siro porta le firme di Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, con i rossoneri capaci di controllare la partita per larghi tratti e di costruire un successo che trova piena conferma anche nei numeri.

Il primo gol arriva al 14' con Pulisic, che torna così al gol in campionato dopo un lungo digiuno durato quasi un anno. Nella ripresa il Milan allunga al 61' con Rabiot, protagonista di una bella combinazione offensiva con Ramos, mentre al 73' è Moreira, subentrato dalla panchina, a chiudere definitivamente i conti.

69% di possesso e 699 passaggi: il Milan comanda la partita

La statistica più evidente è probabilmente quella relativa al

: il Milan ha chiuso la partita con il 69%, lasciando appena il 31% al Lecce. Ma ancora più significativo è il dato sui passaggi, con i rossoneri arrivati a

.

Numeri che raccontano una partita nella quale la squadra di Amorim ha avuto costantemente il controllo del pallone, riuscendo a farlo circolare e a mantenere il Lecce lontano dalla propria area per lunghi periodi. Non è stato quindi soltanto un successo costruito sulle occasioni individuali, ma una prestazione nella quale il Milan ha imposto il proprio ritmo.

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1,93 xG contro 0,17: la differenza è enorme

La fotografia più eloquente della superiorità rossonera arriva però dagli

. Il Milan ha prodotto

, contro appena

. Una differenza enorme, che fotografa la qualità delle occasioni create dalle due squadre.

Ancora più significativo è il dato relativo alle grandi occasioni: il Milan ne ha costruite 5, mentre il Lecce è rimasto a quota 0. I rossoneri hanno inoltre concluso 10 volte, contro le 6 dei salentini, riuscendo a trasformare tre delle proprie opportunità in altrettanti gol. È proprio questo il punto centrale della serata di San Siro: il risultato non sembra affatto sproporzionato rispetto a quanto prodotto in campo. Il 3-0 è infatti accompagnato da una serie di numeri che confermano una superiorità concreta, non soltanto territoriale.

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Il Lecce prova a resistere, ma il Milan concede pochissimo

Anche sul piano difensivo il Milan di Amorim ha offerto una prestazione particolarmente solida. Il Lecce ha effettuato sei tiri complessivi, ma ha prodotto appena

e non ha creato nemmeno una grande occasione.

Il Milan ha inoltre registrato 3 parate del portiere contro 1 del Lecce, mentre il dato sui calci d'angolo è leggermente favorevole ai salentini, 3-2. Nonostante questo, la squadra di Di Francesco non è riuscita a trasformare le proprie situazioni da fermo o le proprie ripartenze in occasioni realmente pericolose.

Interessante anche il dato sui falli: 9 quelli commessi dal Milan, 15 quelli del Lecce, a conferma di una partita nella quale i rossoneri sono riusciti spesso a mantenere il controllo senza dover ricorrere eccessivamente all'interruzione del gioco.

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Pulisic, Rabiot e Moreira: tre marcatori per una vittoria di squadra

Il successo porta anche la firma di tre giocatori con caratteristiche differenti.

ha sbloccato la partita, dando al Milan quella partenza che era mancata in alcune delle precedenti uscite.

ha poi trovato il raddoppio al 61', confermandosi sempre più centrale negli equilibri della squadra, mentre

, entrato dalla panchina, ha chiuso i conti al 73'.

Anche questo elemento è importante per Amorim: il Milan non ha avuto bisogno di affidarsi a un unico protagonista per portare a casa il risultato.

Una risposta importante dopo le difficoltà delle ultime settimane

Il 3-0 assume un peso ancora maggiore considerando il momento attraversato dal Milan. I rossoneri arrivavano dalla sconfitta contro il Benfica in Europa League e da due pareggi consecutivi in campionato contro Juventus e Lazio. Contro il Lecce è invece arrivata una risposta molto più completa, con il Milan capace di controllare la partita e soprattutto di concretizzare la propria superiorità.

La squadra di Amorim sale così a

, portandosi al quinto posto in classifica.

I numeri di San Siro raccontano dunque una vittoria difficilmente contestabile: 69% di possesso, 699 passaggi, 5 grandi occasioni, 1,93 xG e tre gol segnati. Il Lecce ha provato a contenere il Milan, ma non è riuscito a creare abbastanza per mettere realmente in discussione il risultato. Per i rossoneri, più che il semplice 3-0, conta quindi la sensazione di aver ritrovato controllo, concretezza ed equilibrio. Una prestazione che consegna ad Amorim una risposta importante proprio alla vigilia della sosta per le nazionali.