Con la sessione di calciomercato in corso, i nomi dei giocatori vengono accostati alle squadre e, in questo caso, rientra quello di Nicolò Zaniolo e del Milan. Attualmente, il calciatore veste la maglia dell'Udinese, club che lo ha riscattato dal Galatasaray negli ultimi mesi. Tuttavia, una vicenda attualmente in corso tra l'ex Roma ed i bianconeri potrebbe portare alla cessione. Per questo motivo spunta il nome del club rossonero.

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