Oggi comincia ufficialmente l'avventura di Rubem Amorim sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese, fin dai primi giorni dopo l'accordo con il club lombardo, è stato chiaro su come deve giocare la sua squadra e su quali giocatori rientrano nella filosofia calcistica che desidera portare in rossonero. L'acquisto di Goncalo Ramos è stato il primo passo, ma ovviamente c'è ancora molto da fare sia in entrata che in uscita. Come alcuni giocatori arriveranno a Milanello altri dovranno cambiare aria. Tra questi potrebbero esserci Tomori e Loftus-Cheek.

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