La sconfitta contro il Napoli chiude di fatto ogni possibilità di lotta per lo scudetto. Il Milan esce sconfitto dal Diego Maradona al termine di una partita in cui la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto ben poco per portare a casa i tre punti. Una nuova prestazione opaca in una partita importante che ha mandato su tutte le furie la tifoseria rossonera e questa volta non si salva nessuno.
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Le reazioni social
Milan sconfitto dal Napoli al Maradona, anche Allegri nel mirino dei tifosi
Dopo la sconfitta al Maradona, i tifosi del Milan si scatenano sui social: anche Massimiliano Allegri travolto dalle critiche
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