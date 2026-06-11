L'esterno del Milan si racconta poco prima dell'inizio della sua avventura al Mondiale
Alexis Saelemaekers si appresta a disputare il Mondiale con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella nazionale belga. Nel corso di un’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, l’esterno del Milan si è raccontato senza filtri, ripercorrendo il proprio percorso umano e professionale: dalle sue origini alle difficoltà incontrate lungo la carriera, fino ai momenti più complicati, segnati dal timore di non riuscire a tornare ai propri livelli dopo alcuni problemi affrontati.
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