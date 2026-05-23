Tra le voci sui movimenti societari e il futuro della panchina, Max Allegri sceglie il campo. Il tecnico non perde di vista l'obiettivo Champions e pensa alla sfida contro il Cagliari.
Alla vigilia di Milan-Cagliari, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera a San Siro. Per i rossoneri si tratta di un match cruciale nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore del Milan ha descritto il Cagliari come una formazione difficile da affrontare, sottolineando soprattutto la capacità dei rossoblù di restare in partita fino agli ultimi minuti.
<<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti