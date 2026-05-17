La lista dei calciatori che hanno vestito entrambe le maglie sarebbe lunghissima. Due di questi saranno in campo quest'oggi
Il Ferraris si prepara ad accogliere una sfida fondamentale per la 37ª giornata di Serie A: il Genoa di Daniele De Rossi ospita il Milan di Massimiliano Allegri. Oltre ai pesanti punti in palio in questo delicato rush finale, la gara riaccende i riflettori su un asse di mercato storico. Negli anni, il filo diretto tra la Milano rossonera e la Genova rossoblù ha regalato molti trasferimenti.
L'asse di mercato si è rivelato caldissimo anche nelle operazioni più recenti. Nelle rose di questa stagione 2025/26 figurano infatti due profili che conoscono perfettamente le emozioni di entrambe le piazze, pur avendo compiuto percorsi del tutto inversi.
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