Per la stagione che verrà, il Milan sta già pensando agli obiettivi di mercato ed uno di questi risponde al nome di Serhou Guirassy. La squadra rossonera, infatti, è alla ricerca di un nuovo centravanti visti i risultati che il reparto offensivo di quest'annata ha portato soltanto in parte. Il calciatore che veste la maglia del Borussia Dortmund vorrebbe lasciare la Germania ed avrebbe voglia di provare una nuova esperienza. Il Milan, insieme ad altre due squadre, sarebbero interessato a lui ed intanto spunta una particolarità che riguarda la clausola rescissoria.

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