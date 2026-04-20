Nel dibattito sempre acceso sullo stato di salute del calcio italiano, tornano a far rumore le parole di Ruud Gullit, leggenda del Milan e voce mai banale quando si parla di evoluzione del gioco. Intervenuto in un recente intervento, l’ex Pallone d’Oro ha offerto una lettura critica non solo del calcio moderno in generale, ma anche della percezione della “crisi” che ciclicamente investe l’Italia calcistica. Le parole dell'ex calciatore olandese ai Laureus Awards a Madrid.
derbyderbyderby calcio italiano Gullit sulla crisi dell’Italia: “Troppi stranieri? C’erano già quando giocavo io! Il problema è un altro”
Le parole
Gullit sulla crisi dell’Italia: “Troppi stranieri? C’erano già quando giocavo io! Il problema è un altro”
Intervenuto sul palco dei Laureus Awards a Madrid, Ruud Gullit ha offerto la sua analisi sulle difficoltà che attraversa il calcio italiano
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