Il Milan sta attraversando una fase di profonda ricostruzione. Dopo il deludente finale di stagione, il club ha avviato una vera e propria rivoluzione che ha coinvolto sia l’area dirigenziale sia la squadra, lasciando però ancora diversi tasselli da sistemare. Un contesto insolito per una società che, nel corso della sua storia, ha sempre fatto dell’organizzazione e della programmazione alcuni dei suoi punti di forza. Nel frattempo continua a circolare con insistenza il nome di Ralf Rangnick, anche se al momento non ci sono ancora certezze sul ruolo che potrebbe ricoprire e sugli sviluppi della vicenda.

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