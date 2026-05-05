Da alcune settimane è noto che tra i possibili obiettivi del Milan per la prossima stagione c’è anche Ismaël Koné. Il centrocampista, attualmente in Serie A con il Sassuolo, sta vivendo un’annata positiva e ha già messo a segno sei reti in campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: oltre ai rossoneri, anche altri club stanno seguendo con interesse il giocatore canadese. La sfida, conclusa con la sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo, ha rappresentato un’ulteriore opportunità per osservarlo da vicino. A fare il punto sulla sua situazione è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto.

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