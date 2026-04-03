Antivigilia di campionato per il Pisa, che torna in campo nella domenica di Pasqua, alle ore 18:00, per affrontare il Torino alla Cetilar Arena. I nerazzurri si giocano le ultime fiches per poter credere ancora in una salvezza che ad oggi appare davvero complicata, ma l'allenatore Oscar Hiljemark non appare affatto rassegnato. Le parole del tecnico in conferenza stampa.
derbyderbyderby calcio italiano Pisa, Hiljemark: “Finché la matematica non ci condanna, dobbiamo crederci”
La conferenza stampa
Pisa, Hiljemark: “Finché la matematica non ci condanna, dobbiamo crederci”
L'allenatore del Pisa ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domenica, alle ore 18:00, contro il Torino. Il punto sulle condizioni del gruppo e sul peso delle partite vista la classifica.