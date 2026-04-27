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Il weekend degli ex Serie A

Nel lungo weekend di calcio in giro per il mondo hanno fatto parlare di sé, come sempre, anche alcuni volti noti della Serie A. La notizia è che tra le pagine che seguono non troverete l'oramai appuntamento fisso con il Pirata Muriqi, rimasto a secco nella sfida persa per 2-1 dal Maiorca contro il Deportivo Alaves. Chi invece non si è fermato è Eldor Shomurodov, che con una doppietta nell'anticipo di Super Lig raggiunge quota 20 e vola al secondo posto nella classifica marcatori. Rimanendo in Turchia, Osimhen e Torreira decidono il super derby contro il Fenerbahce e mettono (quasi) il sigillo al campionato. A proposito di doppiette, è in formissima anche Patrick Schick, che spinge sempre più il Bayer Leverkusen nella rincorsa ad un posto in Champions. Per scoprire com'è andato il weekend degli altri ex protagonisti del nostro campionato, continua a sfogliare la nostra rubrica.

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