A meno di una settimana dalla conclusione del campionato di Serie A, tra i tifosi del Milan è ancora forte la delusione per la sconfitta casalinga contro il Cagliari, un risultato che ha compromesso la qualificazione alla prossima Champions League. In una stagione caratterizzata da alti e bassi, uno dei protagonisti più importanti della squadra è stato senza dubbio Luka Modric. Il centrocampista croato ha dimostrato tutto il suo valore nel corso della sua prima annata in Italia, risultando spesso decisivo e facendo sentire la propria assenza quando non era disponibile. Nonostante le sue ottime prestazioni, però, il Milan non è riuscito a centrare l’obiettivo stagionale prefissato.

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